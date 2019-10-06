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Мария Акулова: Долгий декретный отпуск способствует вымыванию человеческого капитала с рынка труда

07.10.2019 09:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Беларуси продолжает расти и составляет более 20%. Эксперты считают, что этому способствует целый ряд причин, среди которых — демографическая политика.


Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

Об этом в интервью Thinktanks.by рассказала Мария Акулова, эксперт центра экономических исследований BEROC, один из авторов исследования «Гендерный разрыв в зарплатах. Государственный сектор против частного», проведенного в соавторстве с Олегом Мазолем.

Частные компании платят женщинам больше

«Разрыв в оплате труда в Беларуси растет начиная с середины 1990-х. Сегодня он значительно превышает уровень европейских стран. Если в Европе зарплата женщин в среднем ниже на 15%, чем зарплата мужчин, то в Беларуси этот разрыв достиг 25%. Такая ситуация создает дисбалансы в экономике и снижает возможности для устойчивого развития», — сказала Мария Акулова в интервью Thinktanks.by.

В прошлом году, согласно официальным данным, в 2018 году зарплата женщины составляла 72,7% от зарплаты мужчины. Годом раньше опрос, проведенный UNICEF, показал разрыв в 22,6%. Эксперт отметила, что это усредненные цифры — существуют определенные различия между разными отраслями, между частным и государственным бизнесом. Есть и индивидуальные особенности, связанные с ценностью каждого конкретного специалиста на рынке труда.

Один из наиболее интересных моментов, которые отмечают авторы исследования — различия между частным и государственным секторами. «Уровень оплаты труда в частном секторе в целом выше, чем в государственном, при этом разрыв в оплате труда в частном секторе ниже. Мы предполагаем, это связано с тем, что частный сектор работает в условиях более жесткой конкуренции, и качественные человеческие ресурсы в нем ценятся выше, вне зависимости от пола», — говорит Мария Акулова.

Эксперт также отметила: «При этом статистика не показывает наличие отраслей, в которых женщины получают больше, чем мужчины. Гендерный разрыв сохраняется во всех отраслях, даже в IT. Возможно это связано с подходами к выбору профессии. Если мужчины в IT чаще работают девелоперами, то женщины — эйчарами. Поэтому одна из наших гипотез, объясняющих разрыв в заработной плате, связана с тем, что девочки традиционно специализируются в гуманитарных и социальных науках, а мальчики — в технических». Эксперт выразила надежду, что отчасти эту проблему отчасти может решить набирающее популярность STEM-образование (STEM расшифровывается как Science, Technology, Engineering and Mathematics — наука, технологии, инжиниринг и математика — Ред.).

Женщины в сельской местности попадают в ловушку социальных бонусов

Еще одним фактором, влияющим на гендерные различия в оплате труда, является традиционный подход к распределению ролей в семье. «Ответственность за воспитание детей и домашнюю работу по-прежнему лежит на женщинах. Поэтому они стараются выбирать работу, возможно, менее оплачиваемую, зато с более гибким графиком, дающую больше возможностей уделять время решению вопросов с детьми. В свою очередь, работодатели боятся, что женщина уйдет в декрет, будет часто брать больничные и не станет серьезно вовлекаться в работу», — говорит Мария Акулова.

Способствует сохранению таких подходов проводимая в стране демографическая политика. Тема демографии будет подробно обсуждаться в рамках проекта «Открытый диалог», который стартует в конце октября. В рамках проекта BEROC организует дискуссию по важнейшим вопросам экономических реформ с участием представителей правительства, экспертов и ведущих экономических журналистов. А пока Мария Акулова рассказала, что «семейная политика, которая осуществляется в стране, призвана стимулировать рождаемость. Сегодня женщины находятся в декрете три года, за ними все это время сохраняются оплачиваемые рабочие места. Казалось бы, такой уровень социальной поддержки — это хорошо. Однако у него есть отрицательные стороны. В частности, он способствует вымыванию из экономики человеческого капитала: за три года декрета многие женщины теряют не только профессиональные, но и коммуникативные навыки, которые потом достаточно сложно восстановить. Особенно заметно это в сельской местности, где семьи живут за счет пособий долгое время, но после окончания декретных отпусков женщина попадает в своего рода ловушку и не может вернуться на рынок труда. Эта тема, кстати, подробно освещалась в недавнем исследовании наших коллег из Исследовательского центра ИПМ».

Увеличение оплачиваемого декретного отпуска было произведено в погоне за демографическим ростом, с которым Беларусь уже многие годы испытывает серьезные проблемы. «Уровень рождаемости уже многие годы составляет порядка 1.3 ребенка на женщину, при том, что в момент распада СССР он был 1.9. Из-за этого в 2003 году началось активное внедрение политики, направленной на повышение рождаемости. Значительный недостаток этой политики заключается в том, что она задействует только финансовые стимулы. Сегодня они способствуют увеличению рождаемости только в сельской местности, поскольку там узкий рынок труда и низкие зарплаты. Там он действительно достиг отметки в 3.1 ребенка на женщину. Однако в связи с тем, что в Беларуси высокий уровень урбанизации и 71% населения живет в городах, общий уровень рождаемости по-прежнему остается низким. Очевидно, для улучшения ситуации необходимо задействовать другие стимулы, в том числе инфраструктурные, которые позволили бы женщинам продолжать карьеру, занимаясь воспитанием детей», — считает Мария Акулова.

 
 
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Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Беларуси продолжает расти и составляет более 20%. Эксперты считают, что этому способствует целый ряд причин, среди которых -...
 
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