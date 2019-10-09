Минфин Беларуси оценивает потери из-за налогового маневра в 2020 году в $400 млн

Источник материала: Вороновская газета





Министерство финансов оценивает потери для Беларуси из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в $400 млн, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА .

«$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 и 2020 годах», — сказал Максим Ермолович, отвечая на вопрос о потерях Беларуси из-за налогового маневра.

Что касается переговоров с Россией по возможной компенсации, министр отметил: «Мы пока в процессе (обсуждения. — Прим. БЕЛТА).

В сентябре 2019 года председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сообщал, что Беларусь с начала года недополучила Br520 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра.

Налоговый маневр начался в нефтяной отрасли России в 2015 году. До 2018 года проходил его первый этап, в 2019-м начался завершающий, который продлится до 2025 года.

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