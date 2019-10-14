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Кадровый вторник: президент согласовал ряд назначений

15.10.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства назначил:

Дал согласие на назначение:

  • Лукашова Анатолия Ивановича — председателем Дубровенского райисполкома;
  • Пимошенко Дмитрия Леонидовича — председателем Мстиславского райисполкома;
  • Колядко Татьяны Ивановны — главой администрации Московского района Минска;
  • Лукьяновой Екатерины Святославовны — заместителем Председателя Государственного комитета по имуществу;
  • Попова Андрея Александровича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 
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