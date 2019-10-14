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Кадровый вторник: президент согласовал ряд назначений
15.10.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства назначил:
Дал согласие на назначение:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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