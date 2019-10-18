|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 октября 2019 года)
19.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья.
Зато за сентябрь, по данным реальных сделок, квартиры в столице
Собственность
За последние 5 лет
Очередь и льготы
Купить квартиру в новостройке Минска -- дело непростое. У многих на это не хватает собственных денег. И даже обычный кредит в банке может не спасти. Но у государства на этот случай есть небольшой козырь -- льготное жилье или финподдержка в погашении коммерческих кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы
Строительство
В Минске
Возле «Маяка Минска»
Появились
Земля
Результаты торгов наделами земли удивили. Участок без коммуникаций в Сенице
В черту Минска
Деньги
Около 40% чеков «Имущество» до сих пор
Регионы
Гродно — уникальный город и кардинально отличается от остальных областных центров страны. Кто-то его любит, кому-то он не нравится, но уважать его стоит хотя бы за то, что именно здесь снимался легендарный фильм «Белые Росы» (а не многие об этом знают).
Старое полоцкое общежитие
Дачи и частные дома
В Минске проходит выставка «Новый взгляд на жилье». Главной «фишкой» мероприятия стал почти полностью укомплектованный дом на 200 «квадратов». О том, возможно ли построить коттедж мечты за 4 дня (и сколько он будет стоить),
Коммерческая недвижимость
В августе в Минске открылся первый офис и коворкинг международной сети Regus. Самое удивительное, что еще до открытия все места здесь были заполнены. Выходит, спрос на подобный формат офисов в столице совсем не удовлетворен. Мы посмотрели, как выглядит новый бизнес-центр, и
Построить собственную базу отдыха «с нуля» — дело непростое и очень затратное. Именно поэтому некоторые инвесторы предпочитают рассмотреть вариант покупки уже готовой сферы услуг. Именно такая база отдыха с романтичным названием «Заря»
Риэлтерский бизнес
Агентство недвижимости «7 этажей» исполнилось 5 лет. За это время компания сумела занять свою нишу на рынке, завоевать авторитет среди коллег и доверие клиентов. Со слов руководства — все дело в команде.
Жилье и инфраструктура
Вам интересно, подорожала ли ваша квартира после ремонта? Нам интересно. В качестве примера мы взяли «двушку», которую наша коллега Мария Сорока с мужем купили полгода назад за $ 55 тыс. Квартира продавалась в плохом состоянии, но сильно преобразилась. В ремонт «хрущевки» пара вложила всего 5 тыс. долларов, а ванную комнату и вовсе выиграла в телевизионном ток-шоу, не потратив ни рубля из семейного бюджета. Сколько сегодня можно выручить, продав данный объект,
Ремонт
В Минске
ЖКХ
Из-за теплой погоды в квартирах
Центр информационных технологий Мингорисполкома
Офтоп
Иногда, чтобы найти квартиру в аренду в Минске, недостаточно выбрать подходящее объявление. Нужно еще не попасть в руки мошенников. Мы писали о том, что в Минске задержана мошенница, которая сдавала в аренду несуществующие квартиры. Но наказание не заставило себя долго ждать — на сайте Верховного суда Республики Беларусь появилась информация
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земля продается снова по диким ценам, ремонт как фактор удорожания квартиры и чем отличается “железный” каркасник от обычного. Все самое интересное за прошедшую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)