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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 октября 2019 года)

19.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему остаётся на уровне 1370 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг минимального значения за последние 10 месяцев.

Зато за сентябрь, по данным реальных сделок, квартиры в столице подорожали на 1,1%.

Собственность

За последние 5 лет в 2 раза больше белорусов купили вторую и третью квартиру. А значит и количество человек, которым нужно платить налог на недвижимость увеличилось. Кстати, его белорусам нужно заплатить до 15 ноября. Как и земельный налог.

Очередь и льготы

Купить квартиру в новостройке Минска -- дело непростое. У многих на это не хватает собственных денег. И даже обычный кредит в банке может не спасти. Но у государства на этот случай есть небольшой козырь -- льготное жилье или финподдержка в погашении коммерческих кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы разобрались в том, кто может стать нуждающимся или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 октября 2019 года)

Строительство

В Минске снесут полсотни зданий для того, чтобы закончить строительство первого кольца.

Возле «Маяка Минска» начали строить «паркинг с торговыми помещениями». А в «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино. Тем временем, в Копище очень быстро растет дом «Си-трейдинга». Еще быстрее строят ресторан у «Лебяжьего».

Появились планировки квартир в домах ЖК «Петровские верфи», первую очередь которого планируют сдать уже в 2021 году. А в «Новой Боровой» презентовали самый большой квартал района и пообещали построить парк. Появились новые партии квартир в Уручье и на Серова.

Земля

Результаты торгов наделами земли удивили. Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей.

В черту Минска будут включены земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе.

Деньги

Около 40% чеков «Имущество» до сих пор не нашли своего применения и остаются на руках.

Регионы

Гродно — уникальный город и кардинально отличается от остальных областных центров страны. Кто-то его любит, кому-то он не нравится, но уважать его стоит хотя бы за то, что именно здесь снимался легендарный фильм «Белые Росы» (а не многие об этом знают). Прошлись по площадкам, где снималась знаменитая картина, и посмотрели, как изменились известные по фильму места.

Старое полоцкое общежитие выкупили и переделают в лакшери-отель. А старинный гродненский пивзавод вновь выставили на аукцион.

Дачи и частные дома

В Минске проходит выставка «Новый взгляд на жилье». Главной «фишкой» мероприятия стал почти полностью укомплектованный дом на 200 «квадратов». О том, возможно ли построить коттедж мечты за 4 дня (и сколько он будет стоить), читайте в нашем репортаже.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 октября 2019 года)

Коммерческая недвижимость

В августе в Минске открылся первый офис и коворкинг международной сети Regus. Самое удивительное, что еще до открытия все места здесь были заполнены. Выходит, спрос на подобный формат офисов в столице совсем не удовлетворен. Мы посмотрели, как выглядит новый бизнес-центр, и пообщались с управляющим директором компании Regus в Беларуси Екатериной Космачевой.

Построить собственную базу отдыха «с нуля» — дело непростое и очень затратное. Именно поэтому некоторые инвесторы предпочитают рассмотреть вариант покупки уже готовой сферы услуг. Именно такая база отдыха с романтичным названием «Заря» продается в 3 километрах от МКАД-2.

Риэлтерский бизнес

Агентство недвижимости «7 этажей» исполнилось 5 лет. За это время компания сумела занять свою нишу на рынке, завоевать авторитет среди коллег и доверие клиентов. Со слов руководства — все дело в команде. Выяснили, кто эти герои и что помогает им в работе.

Жилье и инфраструктура

Вам интересно, подорожала ли ваша квартира после ремонта? Нам интересно. В качестве примера мы взяли «двушку», которую наша коллега Мария Сорока с мужем купили полгода назад за $ 55 тыс. Квартира продавалась в плохом состоянии, но сильно преобразилась. В ремонт «хрущевки» пара вложила всего 5 тыс. долларов, а ванную комнату и вовсе выиграла в телевизионном ток-шоу, не потратив ни рубля из семейного бюджета. Сколько сегодня можно выручить, продав данный объект, мы спросили у экспертов рынка.

Ремонт

В Минске прошла международная специализированная выставка «Мебель-2019».

ЖКХ

Из-за теплой погоды в квартирах включили режим протапливания и даже "пригрозили" отключить батареи вообще.

Центр информационных технологий Мингорисполкома ведет переговоры с руководителями товариществ собственников и ЖСПК, чтобы убедить их работать с обращениями жителей с использованием инфраструктуры 115.

Офтоп

Иногда, чтобы найти квартиру в аренду в Минске, недостаточно выбрать подходящее объявление. Нужно еще не попасть в руки мошенников. Мы писали о том, что в Минске задержана мошенница, которая сдавала в аренду несуществующие квартиры. Но наказание не заставило себя долго ждать — на сайте Верховного суда Республики Беларусь появилась информация об окончательном приговоре по этому делу.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Земля продается снова по диким ценам, ремонт как фактор удорожания квартиры и чем отличается “железный” каркасник от обычного. Все самое интересное за прошедшую...
 
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