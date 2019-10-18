Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 октября 2019 года)

Тенденции

Цены

Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему остаётся на уровне 1370 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг минимального значения за последние 10 месяцев.

Зато за сентябрь, по данным реальных сделок, квартиры в столице подорожали на 1,1% .

Собственность

За последние 5 лет в 2 раза больше белорусов купили вторую и третью квартиру. А значит и количество человек, которым нужно платить налог на недвижимость увеличилось. Кстати, его белорусам нужно заплатить до 15 ноября . Как и земельный налог.

Очередь и льготы