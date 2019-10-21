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Минтруда назвало самые востребованные профессии в Беларуси
22.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси сегодня пользуются спросом каменщики, продавцы, грибоводы. Об этом сообщила заместитель начальника управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Алена Докукина во время онлайн-конференции на сайте
«На текущий момент спросом пользуются швеи, продавцы, повара, трактористы. В сельской местности также востребованы каменщики, животноводы и электрогазосварщики. При этом рынок труда и востребованные профессии немного разнятся в зависимости от областей. Например, в Брестской области востребована уникальная для страны профессия грибовода по искусственному выращиванию грибов. В Гомельской и Гродненской областях больше всего нужны каменщики, в Гродненской — машинисты котельной, в Могилевской — электрогазосварщики, в Минске — слесари механосборочных работ», — рассказала Алена Докукина.
Как сообщалось, в целом в стране наблюдается стабильно высокий спрос на рабочую силу: во втором полугодии текущего года насчитывалось около 90 тыс. вакантных мест. Спрос на рабочие профессии выше других — свыше 65% числа вакансий.
На учете в качестве безработных на 1 сентября состояли 11,9 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем на ту же дату в 2018 году.
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В Беларуси сегодня пользуются спросом каменщики, продавцы, грибоводы. Об этом сообщила заместитель начальника управления политики занятости Министерства труда и...
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