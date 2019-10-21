Минтруда назвало самые востребованные профессии в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси сегодня пользуются спросом каменщики, продавцы, грибоводы. Об этом сообщила заместитель начальника управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Алена Докукина во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .

«На текущий момент спросом пользуются швеи, продавцы, повара, трактористы. В сельской местности также востребованы каменщики, животноводы и электрогазосварщики. При этом рынок труда и востребованные профессии немного разнятся в зависимости от областей. Например, в Брестской области востребована уникальная для страны профессия грибовода по искусственному выращиванию грибов. В Гомельской и Гродненской областях больше всего нужны каменщики, в Гродненской — машинисты котельной, в Могилевской — электрогазосварщики, в Минске — слесари механосборочных работ», — рассказала Алена Докукина.

Как сообщалось, в целом в стране наблюдается стабильно высокий спрос на рабочую силу: во втором полугодии текущего года насчитывалось около 90 тыс. вакантных мест. Спрос на рабочие профессии выше других — свыше 65% числа вакансий.

На учете в качестве безработных на 1 сентября состояли 11,9 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем на ту же дату в 2018 году.

https://www.belta.by