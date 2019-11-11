Лукашенко Ван дер Беллену: Вы будете гордиться тем, что когда-то приехали в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Австрия является для Беларуси важнейшим партнером. Президент ее страны еще будет гордиться тем, что посещал Беларусь. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Александром Ван дер Белленом, сообщает пресс-служба белорусского президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Австрия — важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, переговоры вновь продемонстрировали, что подходы стран по основным проблемам достаточно близки. «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах, который вполне может быть применим в Беларуси», — сказал президент.

Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире. Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. «Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении», — заявил Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства сообщил, что стороны договорились продолжать совместную работу в рамках международных организаций. Беларусь поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы.

О развитии отношений с Евросоюзом и австрийском бизнесе в Беларуси

Александр Лукашенко отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. «А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского председательства в 2018 году, ЕС становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро», — сказал президент.

Беларусь активно работает с ЕС в рамках многочисленных программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. «В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по многим вопросам, в том числе упрощению выдачи виз и о реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время», — заявил глава государства.

По его словам, Беларусь с Австрией объединяет стремление к развитию «Восточного партнерства» как целостного, гибкого и эффективного инструмента сотрудничества в регионе, способствующего устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран. Беларусь активно участвует в этом проекте и недавно озвучила свои предложения по развитию данной инициативы после 2020 года.





Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси и Австрии давние традиции успешного экономического взаимодействия. Еще во времена Советского Союза австрийский бизнес присутствовал в Беларуси. «Яркий пример — участие Австрии в создании Белорусского металлургического завода в Жлобине, который и сегодня остается одним из флагманов нашей промышленности», — добавил президент.

Глава государства констатировал, что и в современной Беларуси австрийский бизнес занимает достаточно прочные позиции. Около пятисот компаний из Австрии сотрудничают с белорусскими предприятиями, около ста из них в той или иной форме представлены непосредственно в Беларуси. «Это говорит о высоком уровне доверия австрийского бизнеса к нашей стране. Австрия давно и прочно вошла в число лидеров по объему инвестирования в экономику Беларуси. Капиталовложения в нашу страну ежегодно исчисляются сотнями миллионов долларов. Например, в прошлом году эта цифра составила около $ 300 млн», — сказал президент.

Он заявил, что с участием австрийских компаний прорабатываются новые проекты на общую сумму свыше $ 1 млрд.

Об исторической памяти

Александр Лукашенко обратил внимание, что страны и народы связывает не только экономика. «Безусловно, мы говорили и о Малом Тростенце. Этот лесной массив под Минском вошел в историю как место массового уничтожения людей нацистскими преступниками. Среди жертв Тростенца — более 10 тыс. австрийских граждан, — сказал он. — Мы понимаем, какое огромное значение имеет сохранение памяти о жертвах холокоста для австрийского общества. Поэтому оказали поддержку инициативе Австрии об установке в мемориальном комплексе „Тростенец“ монумента „Массив имен“ в память об австрийских гражданах, уничтоженных там гитлеровцами в годы Второй мировой войны».

«Только что президент (Александр Ван дер Беллен. — Прим.) сказал, что этот концлагерь менее известен в Австрии, нежели другие крупные концентрационные лагеря Второй мировой войны. Хочу вам сказать, что нам он очень был известен. И мы в честь памяти тех погибших граждан, и не только из Австрии (там немало было убито граждан других стран, в том числе белорусов), и не ради нашей дружбы с австрийцами, а задолго до визита руководителей вашего государства, создали там мемориал», — сказал Александр Лукашенко.

Он также высказал слова благодарности президенту Австрии за инициативу установления в Малом Тростенце отдельного памятника погибшим гражданам Австрии. «За то, что он показал пример ответственности и порядочности в отношении тех, кто погиб тогда. Показал пример тем, кто должен был давно так же поступить, как австрийское руководство», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил о важности продолжать такое сотрудничество, расширять контакты научных и музейных учреждений, историков, занимающихся темой Тростенца. Он также рассказал о передаче белорусской стороной Дому истории Австрии предметов, которые принадлежали австрийским гражданам, убитым нацистами в лагере смерти «Тростенец». Эти артефакты были недавно обнаружены во время археологических раскопок.





В заключение Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь искренне заинтересована в углублении сотрудничества с Австрией во всех областях взаимного интереса.

«Поверьте, я знаю разные тенденции в ЕС в плане Беларуси. Хочу сказать, господин президент, может быть, не сегодня, не завтра, но послезавтра точно вы будете гордиться тем, что когда-то приехали в Беларусь , посмотрели на эту страну, убедились, что это не чужая для Европы страна (вы об этом мне говорили, когда были со своей супругой) и сказали, что здесь живут достойные люди. Вы никогда не пожалеете об этом. Беларусь — это центр Европы, это европейская страна, и ее политика направлена на исключительно мирные, дружественные, взаимовыгодные отношения не только с соседями, но и с нашими давними, проверенными друзьями, каковой является ваша прекрасная и богатая страна», — резюмировал белорусский лидер.