ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танцы с Солодухой и дешевые буфеты. Фоторепортаж о том, как белорусы выбирали новый парламент

17.11.2019 19:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 17 ноября выбирают парламент. На 110 кресел в Овальном зале претендуют более 500 кандидатов. Участки на выборах традиционно открыты с 8 утра до 8 вечера. Здесь работают буфеты, а кое-где избирателей даже развлекают танцами и песнями, некоторым посчастливилось встретить при голосовании президента и звезд эстрады. Как проходили выборы в парламент — в репортаже фотокорреспондентов TUT.BY.





Все еще не везде, но на некоторых участках используют прозрачные урны


Избиратели оценили цены в буфетах, на некоторые продукты — ниже привычных

На участке, где голосовал президент, в этом году не было копченого поросенка. Зато был большой выбор рыбы

Всего в парламент баллотировалось более 500 человек, на некоторых участках конкурс был пять человек на место и выше






На одном из участков выступил Александр Солодуха, избиратели начали пританцовывать

Александр Лукашенко традиционно голосует на участке в университете физкультуры






 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 17 ноября выбирают парламент. На 110 кресел в Овальном зале претендуют более 500 кандидатов. Участки на выборах традиционно открыты с 8 утра до 8 вечера. Здесь...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Нам нужны молодые». Как в Гродно голосуют на участке, где кандидаты на любой избирательный вкус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика