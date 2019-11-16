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Танцы с Солодухой и дешевые буфеты. Фоторепортаж о том, как белорусы выбирали новый парламент
17.11.2019 19:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 17 ноября выбирают парламент. На 110 кресел в Овальном зале претендуют более 500 кандидатов. Участки на выборах традиционно открыты с 8 утра до 8 вечера. Здесь работают буфеты, а кое-где избирателей даже развлекают танцами и песнями, некоторым посчастливилось встретить при голосовании президента и звезд эстрады. Как проходили выборы в парламент — в репортаже фотокорреспондентов TUT.BY.
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В Беларуси 17 ноября выбирают парламент. На 110 кресел в Овальном зале претендуют более 500 кандидатов. Участки на выборах традиционно открыты с 8 утра до 8 вечера. Здесь...
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