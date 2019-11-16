Танцы с Солодухой и дешевые буфеты. Фоторепортаж о том, как белорусы выбирали новый парламент

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 17 ноября выбирают парламент. На 110 кресел в Овальном зале претендуют более 500 кандидатов. Участки на выборах традиционно открыты с 8 утра до 8 вечера. Здесь работают буфеты, а кое-где избирателей даже развлекают танцами и песнями, некоторым посчастливилось встретить при голосовании президента и звезд эстрады. Как проходили выборы в парламент — в репортаже фотокорреспондентов TUT.BY.















Все еще не везде, но на некоторых участках используют прозрачные урны







Избиратели оценили цены в буфетах, на некоторые продукты — ниже привычных



На участке, где голосовал президент, в этом году не было копченого поросенка. Зато был большой выбор рыбы



Всего в парламент баллотировалось более 500 человек, на некоторых участках конкурс был пять человек на место и выше























На одном из участков выступил Александр Солодуха, избиратели начали пританцовывать



Александр Лукашенко традиционно голосует на участке в университете физкультуры























