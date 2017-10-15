Притягательны широкий ассортимент лекарственных средств и профессионализм работников толочинской аптеки



Услышав хорошие отзывы заезжих из столицы о центральной районной аптеке, решил узнать подробнее о ее работе и тех составляющих, которые приносят подобный результат.

Поднявшись на второй этаж, это было 5 сентября, к централизованному отоплению учреждения еще не подключались, почувствовалось, что воздух в помещении прогрет, комфортны условия. Оказывается, имеют свой отопительный котел на газу и при желании или необходимости в любое время могут подключиться к теплу.

Для коллектива, клиентов аптеки и специфического предназначения учреждения это большое благо. В дополнение к этому идеальная чистота и ухоженность каждого уголка в помещении и на примыкающей к нему, пусть и небольшой, территории. По-иному, убеждена заведующая аптекой Елена Поляшкевич, и быть не должно. Но наша беседа больше о том, что не всегда видят и о чем не всегда знают люди.

Когда в 1985 году Елена Николаевна пришла сюда работать провизором-аналитиком, в условиях аптеки готовились большие объемы разнообразных лекарственных форм. Ими обеспечивались стационар центральной районной больницы, районная и участковые больницы, амбулатории, пациенты. Сельские аптеки тоже готовили отдельные растворы. Ей как аналитику приходилось проверять их состав, качество.

За 17 лет работы, несомненно, был приобретен бесценный опыт. С 2003 года, когда возглавила центральную районную аптеку, он дополняется посредством исполнения различных должностных обязанностей. Но глубокие знания своего предмета, начиная со школы и продолжая студенческой скамьей, остаются основой основ.

Много воды утекло с тех пор, когда начинала работать. В настоящее время все лекарственные формы имеют марку заводского изготовителя. А с 2005 года централизованно обеспечиваются лекарственными средствами складом Витебского унитарного предприятия “Фармация”, куда стекаются лекарства с предприятий Беларуси и предприятий зарубежных стран. Наблюдается сокращение импортных поставок и рост отечественных. За 9 месяцев удельный вес реализации белорусских лекарственных средств в денежном выражении составил 54 процента.

Белорусские, которые производятся по современным технологиям, которые подвергаются постоянному жесткому контролю и проверяются непрерывно на эффективность, отличает высокое качество. Наши заводы-изготовители работают активно на получение на свою продукцию европейских сертификатов, чтобы выходить с ней на рынки Европы и конкурировать на равных с другими производителями.

Вторая обнадеживающая тенденция увязывается со снижением цен на отечественные лекарства. За 8 месяцев этого года индекс цен к прошлогоднему периоду составил 103,11 процента, что ниже роста цен по другим категориям товаров. Улучшению данного показателя способствуют внедрение дисконтной карты, электронных рецептов. На лекарства отечественных производителей предоставляется 10-процентная скидка инвалидам, многодетным семьям и пенсионерам. На снижение цен идут по договорным обязательствам с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и многие европейские фармацевтические предприятия. Формирование розничной цены на лекарственные средства идет в соответствии с Указом Президента №366 от 11.08.2005 г. в редакции Указа Президента от 21 июня 2016 года №228.

Вызвало любопытство, за счет чего центральная районная аптека г. Толочина по состоянию на 30 августа снова по ассортиментному перечню лекарств (а он здесь составляет 4,5 тысячи наименований) занимает на Витебщине первое место среди других центральных аптек. Объяснение данному показателю в том, что успешно занимаются реализацией лекарств, имеют на счету достаточное количество собственных денег, чтобы покупать все необходимое по видам лекарств у своих и зарубежных производителей, не жалея средств не приобретение валюты. Елена Николаевна считает, что у человека должен быть выбор, какого производителя лекарств он может предпочесть, и они этот выбор предоставляют. Способствует этому и то, что зарубежные предприятия при больших объемах закупок идут на ощутимые скидки на свой товар.

— Наша роль, — продолжает Е. Н. Поляшкевич, — заключается в том, чтобы своими возможностями помочь людям сохранить здоровье и долголетие, продлить их активную трудовую деятельность, профессионально что-то посоветовать, предоставить нужную, полезную информацию. Поэтому ищем интересующих нас производителей лекарственных средств, находим их и обеспечиваем по возможности наших людей тем, что является для них востребованным…

Когда человек ищет необходимое, заходит на тот же сайт аптеки и находит его в Толочине, естественно, сюда и пролегает маршрут из Круглого, Орши и Могилева, Минска и даже Барановичей. То, что здесь представлены лекарства по всем фармако-терапевтическим группам, вызывает уважение к профессиональной работе коллектива аптеки №30 в г. Толочине. Кроме продукции различных заводов-конгломератов Европы, представлена в аптеке и продукция Индии, Палестины.

Строго соблюдается отпуск лекарств, реализуемых только по рецептам. Считают, что решение было принято Минздравом правильное, чтобы исключить массовое увлечение самолечением. Даже несмотря на то, что аптеки в результате потеряли в товарообороте, как специалисты они полностью поддерживают обращение к этой вынужденной мере.

Нередко человек привыкает к постоянно употребляемому лекарству, оно уже не приносит результата, а увидеть это может только врач, отвечающий за лечение больного. Не менее важно при определенных диагнозах исключить побочные действия лекарств, правильно определить дозу их употребления. Не случайно ведь, что за рубежом, в той же Германии, практически все отпускается в аптеках только по рецепту.

А чтобы облегчить участь больных с хроническими заболеваниями, не вынуждать их на частые посещения аптеки, за определенными номерами им выписываются у нас рецепты на продолжительное время, вплоть до шести месяцев. Имеется и перечень средств, на приобретение которых не требуется рецепт.

Что касается биодобавок, о которых немало споров, то это, на взгляд Елены Николаевны, фактически пищевой продукт. По ним не проводятся клинические исследования, на них нет показаний по заболеваемости. Но как сопутствующее средство для поддержания организма они могут применяться.

Не следует увлекаться и витаминами, которые вполне можно брать для себя из кладовых природы, различных овощей и фруктов, ягод. Этим успешно пользовались, причем при употреблении самых обычных из них, простой крестьянской пищи (капуста, свекла, морковь, огурец и т. д.), наши предки, на долгие годы сохраняя здоровье и жизненную активность.

Полезно употреблять различные травяные отвары, фиточаи — тоже как сопутствующее средство при излечении каких-либо заболеваний. В толочинской аптеке они представлены белорусской, российской, украинской продукцией и сборами многих европейских производителей.

Без рецепта можно приобрести здесь приборы для замера сахара в крови, для измерения давления, массажеры, аппараты для магнитотерапии и многое другое.

В среднем в месяц товарооборот по аптечным предприятиям района составляет 250 тысяч рублей, непосредственно по аптеке №30 г. Толочина — 145 тысяч рублей. Это свидетельство того, что есть продукция в ассортименте, есть возможность ее выбора, а с другой стороны, что мы пока не находим, когда задумываемся о своем здоровье, достойной альтернативы лекарственным средствам, не ставим во главу угла здоровое питание, здоровый образ жизни, полноценные труд и отдых.

Виктор БИРЮКОВ.

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