20 мая — Всемирный день профилактики заболеваний щитовидной железы

Эндемический зоб – это увеличение щитовидной железы, развивающееся в результате недостаточного поступления йода в организм в районах (эндемичных зонах), где недостаточное количество йода в почве. Именно эндемический зоб является наиболее частой причиной увеличения щитовидной железы в йоддефицитных районах, к которым относится вся территория Республики Беларусь. Житель Беларуси потребляет в среднем 40 – 60 мкг йода в день, тогда как норма потребления йода для взрослого составляет 150 мкг в день.

Причиной йодной недостаточности может послужить несбалансированное питание – недостаточное употребление в пищу рыбы, мяса, морской капусты, креветок, молочных продуктов, овсяной и гречневой круп и т.д. Около 90% суточной потребности в йоде организм получает именно благодаря питанию.

Другая возможная причина появления эндемического зоба — заболевания ЖКТ, приводящие к плохому всасыванию йода.

Иногда появление эндемического зоба может спровоцировать систематический прием лекарственных препаратов, блокирующих усвоение йода. К таковым относят Калия перхлорат, Лития карбонат, Нитраты, Сульфаниламиды и др.

В щитовидной железе могут возникать узловые образования – узлы. Одним из предрасполагающих факторов их развития является дефицит йода в организме. Всем пациентам, у которых обнаружены узлы в щитовидной железе (которые врачу удалось прощупать) или в случае, если эти образования по данным УЗИ превышают в диаметре 1 см, должна быть обязательно проведена пункционная биопсия с целью определения клеточного состава узла. Узловые образования меньшего размера клинического значения не имеют. Если обнаружена опухоль щитовидной железы как доброкачественная (фолликулярная аденома), так и злокачественная – в обязательном порядке показано оперативное лечение. Особую настороженность должны вызывать одиночные узлы, узлы у лиц молодого возраста, у мужчин, в случае, если имеется быстрый рост узла. Консервативное лечение проводится, только если речь идет о так называемом узловом коллоидном зобе в случае, если узловое образование не превышает в диаметре 3см.

Профилактика эндемического зоба

Средством массовой йодной профилактики является йодирование соли и ряда других распространенных продуктов питания. Индивидуальная йодная профилактика подразумевает прием йодсодержащих препаратов. Попытки восполнить дефицит йода потреблением специфических йодсодержащих продуктов редко оказываются долгосрочными и, таким образом, эффективными. Наиболее эффективным методом индивидуальной йодной профилактики является прием препаратов иодида калия. Эффективной профилактикой эндемического зоба является регулярное употребление в пищу поваренной йодированной соли. Важно добавлять соль в еду уже после ее приготовления, так как йод разрушается во время нагревания.

Рекомендуемый рацион для предупреждения развития эндемического зоба:

— морепродукты: креветки, кальмары, мидии;

— морская капуста и другие морские водоросли;

— морская рыба отварная 2–3 раза в неделю;

— кисломолочные напитки, особенно содержащие бифидобактерии и ацидофильные бактерии, по 1–2 стакана в день;

— творог средней жирности до 3 раз в неделю;

— орехи всех видов до 50 г в день;

— семечки всех видов;

— сухофрукты: изюм, курага, урюк, инжир, чернослив, яблоки, груши;

— ягоды: клюква, брусника, черника, земляника, крыжовник, черная смородина, калина, рябина красная;

— овощи – морковь, капуста, свекла, тыква сырая;

— зелень: чеснок, лук, сельдерей, хрен;

— свежевыжатые соки овощей, фруктов, ягод;

— свежевыжатые соки дикорастущих растений: одуванчика, сныти, крапивы, соки из листьев березы, липы;

— напитки из плодов шиповника, боярышника, из корня одуванчика, чай зеленый;

— вода минеральная, родниковая;

— мед по 30–50 г, а также продукты пчеловодства.

Елена ХИЛИМОН,

врач-эндокринолог.