Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес



Третий год подряд республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов присоединяется ко Всемирному дню Велнес – празднику здорового образа жизни, здорового питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек.













Всех нас объединяет стремление к счастливой, полноценной и долгой жизни. И для всех нас, осознаем мы это или нет, высшей ценностью является здоровье, без которого невозможно быть счастливыми. Получившая широкое распространение во всем мире концепция Велнес включает теорию и практику поддержания здоровья во всех его проявлениях – на уровне физического развития организма, устойчивого душевного равновесия, здорового образа жизни и привычек, самореализации и активного долголетия.









Именно с этой целью санаторий «Ясельда» гостеприимно распахнул в минувшую субботу свои двери для всех желающих получить заряд бодрости и хорошего настроения, воспользовавшись различными очень интересными и приятными SPA-процедурами, предлагаемыми здравницей. Вместе с семьями сюда приехали работники Пинского мясокомбината, горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, служащие пограничного отряда, председатели профкомов сельскохозяйственных предприятий района и другие.







Программа началась с приветственного слова заместителя главного врача санатория «Ясельда» по медицинской части Светланы Турбаловой, которая является инициатором этой акции и постоянным ее организатором. Вместе с командой врачей, среднего медицинского персонала она агитирует за здоровый образ жизни, к которому может присоединиться любой человек, было бы желание. В помощь и прекрасная лечебная база санатория. В этом смогли убедиться все участники праздника здоровья, для них была организована ознакомительная экскурсия.







Познакомиться с возможностями «Ясельды» можно было не только визуально. Все участники мероприятия по «смешным» ценам могли приобрести талоны на те или иные SPA-процедуры и пройти их. А предлагаемые процедуры – сплошной релакс! Это и сухой флоатинг, и массажное кресло или кушетка, и жемчужные и хвойные ванны, и аквамассаж, и прессотерапия, и сауны, в том числе «Кедровая бочка»… Всего не перечесть! Чего стоит один только бассейн с элементами аквапарка! Кроме того, все желающие под чутким руководством инструктора могли позаниматься на тренажерах и обучиться «скандинавской ходьбе». Для утоления жажды участникам мероприятия предложили фиточаи, а для подкрепления – вкуснейший кислородный коктейль.





Для детей, которые приехали с родителями на Всемирный день Велнес, была организована отдельная программа – смешные и веселые клоуны заняли их в танцевальном зале санатория, где ребята водили хороводы, играли в подвижные игры и шашки.

Безусловно, умеренная физическая активность, расслабляющие процедуры и здоровое питание – то, что пропагандирует День Велнес, – в конечном итоге дадут оздоровительный эффект. Вслед за ним придет и восстановление душевного равновесия. Одно лишь условие для всех – ЗОЖ должен быть постоянным.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.