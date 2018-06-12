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Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес

13.06.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Третий год подряд республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов присоединяется ко Всемирному дню Велнес – празднику здорового образа жизни, здорового питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек.

Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Всех нас объединяет стремление к счастливой, полноценной и долгой жизни. И для всех нас, осознаем мы это или нет, высшей ценностью является здоровье, без которого невозможно быть счастливыми. Получившая широкое распространение во всем мире концепция Велнес включает теорию и практику поддержания здоровья во всех его проявлениях – на уровне физического развития организма, устойчивого душевного равновесия, здорового образа жизни и привычек, самореализации и активного долголетия.

Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Именно с этой целью санаторий «Ясельда» гостеприимно распахнул в минувшую субботу свои двери для всех желающих получить заряд бодрости и хорошего настроения, воспользовавшись различными очень интересными и приятными SPA-процедурами, предлагаемыми здравницей. Вместе с семьями сюда приехали работники Пинского мясокомбината, горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, служащие пограничного отряда, председатели профкомов сельскохозяйственных предприятий района и другие.

Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Программа началась с приветственного слова заместителя главного врача санатория «Ясельда» по медицинской части Светланы Турбаловой, которая является инициатором этой акции и постоянным ее организатором. Вместе с командой врачей, среднего медицинского персонала она агитирует за здоровый образ жизни, к которому может присоединиться любой человек, было бы желание. В помощь и прекрасная лечебная база санатория. В этом смогли убедиться все участники праздника здоровья, для них была организована ознакомительная экскурсия.

Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Познакомиться с возможностями «Ясельды» можно было не только визуально. Все участники мероприятия по «смешным» ценам могли приобрести талоны на те или иные SPA-процедуры и пройти их. А предлагаемые процедуры – сплошной релакс! Это и сухой флоатинг, и массажное кресло или кушетка, и жемчужные и хвойные ванны, и аквамассаж, и прессотерапия, и сауны, в том числе «Кедровая бочка»… Всего не перечесть! Чего стоит один только бассейн с элементами аквапарка! Кроме того, все желающие под чутким руководством инструктора могли позаниматься на тренажерах и обучиться «скандинавской ходьбе». Для утоления жажды участникам мероприятия предложили фиточаи, а для подкрепления – вкуснейший кислородный коктейль.

Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
 Посетители санатория «Ясельда» на себе испытали концепцию Велнес
Для детей, которые приехали с родителями на Всемирный день Велнес, была организована отдельная программа – смешные и веселые клоуны заняли их в танцевальном зале санатория, где ребята водили хороводы, играли в подвижные игры и шашки.

Безусловно, умеренная физическая активность, расслабляющие процедуры и здоровое питание – то, что пропагандирует День Велнес, – в конечном итоге дадут оздоровительный эффект. Вслед за ним придет и восстановление душевного равновесия. Одно лишь условие для всех – ЗОЖ должен быть постоянным.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

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