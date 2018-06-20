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Врач-эпидемиолог Пинского центра гигиены рассказала, как в жару уберечься от кишечных инфекций
21.06.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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В условиях повышенной температуры воздуха возбудители кишечных инфекций при попадании в пищевые продукты, воду открытых водоемов, на предметы окружающей среды не только сохраняются, но и интенсивно размножаются в различных пищевых продуктах, особенно при условии их неправильного хранения, рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Грищенко.
Татьяна Грищенко отметила, что в 60-70% всех случаев кишечные инфекции регистрируются среди детей. Особенно высокая заболеваемость – среди детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании при кормлении не адаптированными для его возраста продуктами с рынков и торговой сети реализации.
Опасность заражения представляют следующие кишечные инфекции: сальмонеллез, дизентерия, ротавирусные и энтеровирусные инфекции.
Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека через рот с загрязненными продуктами питания, водой или заносятся грязными руками. Заболевание в основном происходит за счет употребления населением скоропортящихся пищевых продуктов, реализуемых на рынках без надлежащих условий или приобретаемых в местах не узаконенной торговли. Прежде всего, это молочные продукты, сливочное масло, кондитерские, кремовые, мясо-колбасные изделия, яйца, готовые продукты в торговых местах быстрого приготовления, а также плохо вымытые фрукты, овощи, бахчевые культуры, зелень.
ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил на предприятиях повышенного эпидриска, выпускающих и реализующих пищевые продукты.
Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, нужно всего лишь соблюдать всем известные правила:
Напомним, в связи с несоответствием результатов лабораторных исследований воды и состояния прибрежной полосы, с
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