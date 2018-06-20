Врач-эпидемиолог Пинского центра гигиены рассказала, как в жару уберечься от кишечных инфекций



Наступило долгожданное лето и все мы, взрослые и дети, стали много времени проводить на дачах, регулярно выезжать за город на природу к любимым местам отдыха у водоемов, а также употреблять в пищу больше овощей, фруктов и ягод. Как следствие возросла опасность заражения острыми кишечными инфекциями (ОКИ).

В условиях повышенной температуры воздуха возбудители кишечных инфекций при попадании в пищевые продукты, воду открытых водоемов, на предметы окружающей среды не только сохраняются, но и интенсивно размножаются в различных пищевых продуктах, особенно при условии их неправильного хранения, рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Грищенко.

Совершая покупки, следует обращать внимание не только на срок годности товара, но и на то, в каких условиях он хранился. В случае возникновения сомнений в качестве товара, от покупки лучше отказаться.

Татьяна Грищенко отметила, что в 60-70% всех случаев кишечные инфекции регистрируются среди детей. Особенно высокая заболеваемость – среди детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании при кормлении не адаптированными для его возраста продуктами с рынков и торговой сети реализации.

Опасность заражения представляют следующие кишечные инфекции: сальмонеллез, дизентерия, ротавирусные и энтеровирусные инфекции.

Проявляются они следующими симптомами: тошнота и рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры тела. При первых же симптомах необходимо обратится к врачу!

Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека через рот с загрязненными продуктами питания, водой или заносятся грязными руками. Заболевание в основном происходит за счет употребления населением скоропортящихся пищевых продуктов, реализуемых на рынках без надлежащих условий или приобретаемых в местах не узаконенной торговли. Прежде всего, это молочные продукты, сливочное масло, кондитерские, кремовые, мясо-колбасные изделия, яйца, готовые продукты в торговых местах быстрого приготовления, а также плохо вымытые фрукты, овощи, бахчевые культуры, зелень.

ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил на предприятиях повышенного эпидриска, выпускающих и реализующих пищевые продукты.

Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, нужно всего лишь соблюдать всем известные правила:

мыть руки с мылом перед едой, приготовлением пищи и после посещения туалета и приучить к этому детей;

соблюдать правила личной гигиены, особенно если в семье есть маленькие дети. Перед их кормлением мыть руки с мылом, использовать только свежеприготовленные детские смеси. Игрушки также необходимо вымыть перед тем, как давать детям.

тщательно мыть и обдавать кипятком овощи и фрукты;

хорошо проваривать и прожаривать блюда, а также тщательно разогревать их;

все скоропортящиеся продукты хранить только в холодильнике;

не употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности, а также продукты, которые слишком долго хранились даже в холодильнике;

использовать разные разделочные доски для сырых и вареных продуктов;

не покупать в неизвестных местах кисломолочные и мясные продукты, пирожки, изделия из мяса, шашлыки;

не покупать арбузы и дыни в нарезке;

пить только доброкачественную воду;

не купаться в неизвестных водоемах, особенно со «стоячей» водой.