Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких?

И их можно понять, ведь речь идёт о целой группе самых популярных препаратов от этой болезни. Их принимает, наверное, большинство людей с повышенным давлением. Ведь это лекарства № 1 при артериальной гипертонии. Речь о препаратах из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). За сложным названием кроются известные препараты с каптоприлом, эналаприлом, периндоприлом, лизиноприлом и т. д. Гипертоникам эти названия как родные.

Страшные факты

В чём обвиняют эти суперпопулярные у пациентов и врачей препараты? Сначала о страшном — о фактах, которые приводят канадские учёные в своей статье, опубликованной на сайте влиятельного научного «Британского медицинского журнала» (BMJ). Её сейчас обсуждает весь медицинский мир.

Учёные для анализа использовали английскую базу данных врачей общей практики, в которой есть достаточно подробная информация о пациентах с начала 1990-х гг. Они собрали сведения о гипертониках, которых лечили между 1995 и 2015 гг. Везде сообщается, что авторы статьи анализировали гигантскую информацию почти о миллионе пациентов с гипертонией (если точно, то их было 992 061). Но при этом забывают упомянуть, что ингибиторами АПФ из них лечились в 3 раза меньше — 335 135 человек. Ещё 29 008 принимали препараты из конкурирующей группы — блокаторы рецепторов ангиотензина. И ещё 101 637 лечились одновременно препаратами из обеих этих групп. И, по сути, исследование свелось к сравнению заболеваемости раком лёгких только между этими двумя группами (это важное обстоятельство, и мы вернёмся к нему позже).

Оказалось, у принимавших ингибиторы АПФ риск развития рака лёгких был на 14% выше, чем у лечившихся блокаторами рецепторов ангиотензина. Важно, что риск начал повышаться не сразу, а при лечении не менее 5 лет, и становился больше через 10 лет лечения. Учитывая, что больные гипертонией вынуждены принимать лекарства всю жизнь, то есть десятилетиями, это важный момент.



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Снижаем градус

Как к этим результатам относиться пациентам, принимающим ингибиторы АПФ, и как относятся к этому доктора, их назначающие? Мы поговорили с несколькими известными врачами и учёными, и оказалось, что они видят проблему одинаково — сквозь призму фармацевтических войн. Они отказались комментировать это открыто, но общий их взгляд сводился к следующему: ингибиторы АПФ — лучшие препараты не только при гипертонии, но и при хронической сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца (ИБС); в отличие от других групп лекарств они больше изучены, и они не только снижают давление, но и сокращают смертность; эти препараты хорошо назначать как можно раньше, но, с другой стороны, их назначать никогда не поздно — они подходят на любой стадии гипертонии. Очень подозрительно, что говорят не просто о повышении риска рака лёгких от лекарств этой группы, а сравнивают их с прямыми конкурентами: блокаторами рецепторов ангиотензина — они тоже действуют на ангиотензин, повышающий давление, но работают по-другому. Обе группы препаратов хорошие, но блокаторы появились позже, они хуже изучены, они дороже, и поэтому в обычной борьбе им трудно конкурировать с ингибиторами АПФ.

На родине скандала Национальная служба здравоохранения Великобритании уже выступила с разъяснениями. Вот их суть. Если кому-то повышение риска на 14% кажется высоким — это обманка, риск невелик. Для сравнения: у мужчин, выкуривающих 15–24 сигареты в день, риск рака лёгких увеличивается на 2600%. Если вы принимаете ингибиторы АПФ и волнуетесь, помните, что эти лекарства, как показано в исследованиях, защищают от инфарктов и инсультов. Пока их связь с раком лёгких не доказана.