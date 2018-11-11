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Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких?

12.11.2018 10:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких?
shutterstock.com

И их можно понять, ведь речь идёт о целой группе самых популярных препаратов от этой болезни. Их принимает, наверное, большинство людей с повышенным давлением. Ведь это лекарства № 1 при артериальной гипертонии. Речь о препаратах из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). За сложным названием кроются известные препараты с каптоприлом, эналаприлом, периндоприлом, лизиноприлом и т. д. Гипертоникам эти названия как родные.

Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких? Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому

Страшные факты

В чём обвиняют эти суперпопулярные у пациентов и врачей препараты? Сначала о страшном — о фактах, которые приводят канадские учёные в своей статье, опубликованной на сайте влиятельного научного «Британского медицинского журнала» (BMJ). Её сейчас обсуждает весь медицинский мир.

Учёные для анализа использовали английскую базу данных врачей общей практики, в которой есть достаточно подробная информация о пациентах с начала 1990-х гг. Они собрали сведения о гипертониках, которых лечили между 1995 и 2015 гг. Везде сообщается, что авторы статьи анализировали гигантскую информацию почти о миллионе пациентов с гипертонией (если точно, то их было 992 061). Но при этом забывают упомянуть, что ингибиторами АПФ из них лечились в 3 раза меньше — 335 135 человек. Ещё 29 008 принимали препараты из конкурирующей группы — блокаторы рецепторов ангиотензина. И ещё 101 637 лечились одновременно препаратами из обеих этих групп. И, по сути, исследование свелось к сравнению заболеваемости раком лёгких только между этими двумя группами (это важное обстоятельство, и мы вернёмся к нему позже).

Оказалось, у принимавших ингибиторы АПФ риск развития рака лёгких был на 14% выше, чем у лечившихся блокаторами рецепторов ангиотензина. Важно, что риск начал повышаться не сразу, а при лечении не менее 5 лет, и становился больше через 10 лет лечения. Учитывая, что больные гипертонией вынуждены принимать лекарства всю жизнь, то есть десятилетиями, это важный момент.

Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких?
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Снижаем градус

Как к этим результатам относиться пациентам, принимающим ингибиторы АПФ, и как относятся к этому доктора, их назначающие? Мы поговорили с несколькими известными врачами и учёными, и оказалось, что они видят проблему одинаково — сквозь призму фармацевтических войн. Они отказались комментировать это открыто, но общий их взгляд сводился к следующему: ингибиторы АПФ — лучшие препараты не только при гипертонии, но и при хронической сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца (ИБС); в отличие от других групп лекарств они больше изучены, и они не только снижают давление, но и сокращают смертность; эти препараты хорошо назначать как можно раньше, но, с другой стороны, их назначать никогда не поздно — они подходят на любой стадии гипертонии. Очень подозрительно, что говорят не просто о повышении риска рака лёгких от лекарств этой группы, а сравнивают их с прямыми конкурентами: блокаторами рецепторов ангиотензина — они тоже действуют на ангиотензин, повышающий давление, но работают по-другому. Обе группы препаратов хорошие, но блокаторы появились позже, они хуже изучены, они дороже, и поэтому в обычной борьбе им трудно конкурировать с ингибиторами АПФ.

На родине скандала Национальная служба здравоохранения Великобритании уже выступила с разъяснениями. Вот их суть. Если кому-то повышение риска на 14% кажется высоким — это обманка, риск невелик. Для сравнения: у мужчин, выкуривающих 15–24 сигареты в день, риск рака лёгких увеличивается на 2600%. Если вы принимаете ингибиторы АПФ и волнуетесь, помните, что эти лекарства, как показано в исследованиях, защищают от инфарктов и инсультов. Пока их связь с раком лёгких не доказана.

 
 
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Новость, облетевшая весь мир, заставила ужаснуться гипертоников. Популярные лекарства могут вызвать рак лёгких.
 
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