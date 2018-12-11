Работники Сморгонского райотдела по ЧС посетили «Тёплый дом»

Предупредить пожары и несчастные случаи из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями – цель мероприятий, которые проводятся на территории Сморгонского района в рамках профилактической акции «Безопасный Новый год!».





Работники МЧС напоминают взрослым и детям о возможных опасностях в зимний период и рассказывают, как действовать, чтобы их не допустить. Отдельное внимание в беседах уделяют правилам безопасности при использовании пиротехнических изделий и поведения на льду.

В рамках 1-го этапа акции работники Сморгонского райотдела по ЧС посетили учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом», где рассказали о том, каких правил надо придерживаться, чтобы привести дома в пожаробезопасное состояние, о пользе автономных пожарных извещателей, напомнили собравшимся, как провести новогодние праздники безопасно. Для закрепления информации спасатели продемонстрировали обучающие видеофильмы и раздали социальным работникам тематические буклеты.



