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Работники Сморгонского райотдела по ЧС посетили «Тёплый дом»

12.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Предупредить пожары и несчастные случаи из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями – цель мероприятий, которые проводятся на территории Сморгонского района в рамках профилактической акции «Безопасный Новый год!».

Работники Сморгонского райотдела по ЧС посетили «Тёплый дом»

Работники МЧС напоминают взрослым и детям о возможных опасностях в зимний период и рассказывают, как действовать, чтобы их не допустить. Отдельное внимание в беседах уделяют правилам безопасности при использовании пиротехнических изделий и поведения на льду.

В рамках 1-го этапа акции работники Сморгонского райотдела по ЧС посетили учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом», где рассказали о том, каких правил надо придерживаться, чтобы привести дома в пожаробезопасное состояние, о пользе автономных пожарных извещателей, напомнили собравшимся, как провести новогодние праздники безопасно. Для закрепления информации спасатели продемонстрировали обучающие видеофильмы и раздали социальным работникам тематические буклеты.

Работники Сморгонского райотдела по ЧС посетили «Тёплый дом»

Учреждение Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь
 
 
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Предупредить пожары и несчастные случаи из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями – цель мероприятий, которые проводятся на территории...
 
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