Застолье в Новый год



Новогодние праздники для большинства людей – это время гастрономической вседозволенности. Горячая пора корпоративов, праздничных домашних ужинов, бесконечных визитов к родственникам и друзьям с изобильными застольями – все это суровое испытание для организма. И главный вопрос в преддверии всего этого для тех, кто верен здоровому образу жизни, – как не переесть в новогодние праздники?

В первую очередь, необходимо придерживаться самого оптимального режима питания – дробного, с умеренными приемами пищи каждые 2-3 часа. Это позволит всегда оставаться сытым и, как следствие, избежать обжорства. Более того, дие­тологи советуют заблаговременно подкрепиться перед предстоящей праздничной трапезой. Ведь, оставаясь весь день голодными и ожидая заветный праздничный ужин или обед, мы с энтузиазмом набрасываемся на изобилие, напрочь забывая о всяком контроле.

Выбирая блюда по душе, разумнее всего отдавать предпочтение белкам, поскольку они хорошо насыщают организм, прекрасно усваиваются и не откладываются в клетках. Добавляйте к ним свежие овощи. Они богаты клетчаткой, благодаря чему хорошо утоляют голод и помогают организму усвоить тяжелую пищу. А вот медленные углеводы – блюда с картофелем и бобовыми, хлеб, пасту – правильнее будет употреблять отдельно.

Включите в рацион питания на новогодние праздничные дни мясо и рыбу, запеченные в духовке, вместо аналогичных жареных блюд. Это намного полезнее, да и по вкусу они мало чем отличаются.

Садясь за праздничный стол, старайтесь начинать трапезу с «правильной» пищи: холодных закусок, овощных салатов без калорийных соусов, мясных нарезок или нежирных сортов рыбы. Такая еда создаст ощущение наполненности желудка и не поз­волит разыграться аппетиту сверх меры. Выбирая белковые блюда, лучше всего придерживаться одного определенного вида белка. Так, если вы начали с морепродуктов и рыбы, не стоит смешивать их с мясом. У вас еще будет время продегустировать мясные деликатесы в течение затяжного праздничного марафона.

Крайне важно следить за количеством потреб­ляемой пищи. Диетологи советуют съедать не более трех разных блюд за час, при этом объем каждого из них не должен превышать двух столовых ложек. Осторожнее всего стоит быть с майонезом, которым заправляем практически все блюда. Зачастую именно калорийные соусы являются виновниками стремительного набора веса в праздничные дни. Замените майонез соусом из йогурта, сметаны или кефира. Самыми здоровыми вариантами заправок являются лимонный сок, соевый соус или яблочный уксус.

Еще одно «золотое» правило здорового питания – есть медленно, тщательно пережевывая пищу. Наш мозг получает сигнал о насыщении в течение 20 минут, и этого времени достаточно, чтобы объесться до отвала и даже не почувствовать сытости, в то время как нетороп­ливое поглощение пищи позволяет насытиться быстрее и в полной мере насладиться вкусом блюд.

Правильное питание в новогодние праздники включает также разумное пот­ребление напитков. Главное, о чем не стоит забывать, – никогда не пейте алкоголь, даже самый легкий, на голодный желудок. Так он гораздо быстрее впитается в кровь, и вы ощутите опьянение. К тому же, это дополнительная нагрузка на печень, почки и сердце. Особенно внимательными стоит быть тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения.

Не забывайте пить обычную воду. Постарайтесь вместо лимонадов и магазинных соков пить домашние компоты, отвары из сухофруктов и зеленый чай. Полезные вещества, содержащиеся в таких напитках, очищают организм от токсинов, улучшая самочувствие.

Здоровое питание и праздники – вполне совмес­тимые понятия, если вы за столом не будете терять голову и не позволите своим гастрономическим желаниям управлять вашими действиями. Иначе потом придется расплачиваться несварением в желудке, тяжестью во всем организме, головной болью и «поплывшим» внешним видом.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.

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