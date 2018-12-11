Карантин ввели на одной улице Гродно из-за бешеной кошки

В Гродно карантин объявлен на ул. Аксамитной из-за заболевшей бешенством уличной кошки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда.



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За помощью обратилась местная жительница, которая прикармливала эту кошку. В какой-то момент она заметила, что животное странно ведет себя. Исследование показало, что кошка больна бешенством. Теперь в очаге проводятся необходимые мероприятия, в том числе внеплановая вакцинация (на базе ЖЭСа). Женщина проходит курс вакцинации в одной из клиник города. Активно идет информационная работа. Ведется отлов безнадзорных животных. Выявляются непривитые домашние питомцы - за подобное нарушение владельцу грозит штраф.

Это уже пятый по счету случай бешенства животных в Гродно с начала года. В конце ноября карантин был объявлен на ул. Давыда Городенского: здесь обнаружили мертвую кошку. Исследования показали, что животное болело бешенством. В октябре карантин на двух улицах вводился из-за бешеных хорька и кошки, в начале ноября причиной карантина также стал бешеный кот.

Специалисты рекомендуют не трогать безнадзорных животных. Если животное выглядит или ведет себя подозрительно, сообщать об этом в ветеринарную службу.

БЕЛТА