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Модный «Лизун», а безопасен ли он?

18.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Дети очень любознательны и исследуют игрушки не только руками, но зачастую и ртом – кусая, облизывая своих любимцев. К сожалению, многие родители не задаются вопросом, насколько безопасны игрушки для ребенка.

Модный «Лизун», а безопасен ли он?
Экономить на здоровье крохи нельзя. Нашего желания купить «подешевле», не оценит малыш, который после контакта с некачественной игрушкой может покрыться аллергической сыпью. Поэтому перед приобретением игрушки обязательно посмотрите сертификат на нее, а также инструкцию по использованию. Все документы должны быть на русском языке.

Обязательно следует ознакомиться со всеми предупреждениями по использованию игрушки. В них, к примеру, может быть сказано о запрете использования игрушки возле пламени или воды. Или же рекомендовано играть лишь в присутствии взрослого человека.

Безусловно, без проведения лабораторных исследований все полностью критерии безопасности оценить сложно, но есть несколько условий, способных удержать от опасной покупки: выраженный химический запах, ощущаемый даже через упаковку; слезающая или неровно нанесенная краска, липкость, угловатость игрушки, наличие у нее неровных краев, зазубрин.

С каждым годом появляется все больше ярких привлекательных игрушек из синтетических материалов. На сегодняшний день стала очень модной игрушка «Лизун», которая продается практически в каждом торговом объекте. Но настолько ли эта игрушка безопасна, насколько привлекательна?

Требования безопасности, предъявляемые к игрушкам, регламентированы Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). В частности, техническим регламентом установлен допустимый уровень формальдегида – не более 0,1 мг/дм3. Формальдегид – газообразное соединение, которое активно используется в технологическом процессе изготовления пластмассы, ПВХ, красящих веществ и текстиля. Из этих вредных материалов безответственные производители затем изготавливают детские товары.

В ходе одной из проверок, проведенной отделом госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта, для проведения испытаний в аккредитованной лаборатории были отобраны игрушки российского производства - лизун и слизь для рук. Согласно маркировке, нанесенной на упаковку, являются игрушками для детей старше 3-х лет. По результатам испытаний в одной и второй игрушках превышено содержание формальдегида в два и четыре раза.

Торговому объекту, в котором реализовывалась данная продукция, выданы запреты на ее реализацию. Импортеры на территорию Республики Беларусь привлечены к административной ответственности за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требова­ниям технического регламента Таможенного союза.

Субъектам торговли следует быть более внимательными к продаваемым товарам, постоянно изучать Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, на предмет наличия в нем реализуемой ими продукции. Реестр, размещенный на сайте Госстандарта, пополняется по мере выявления в Республике Беларусь опасной продукции.

В Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направлены документы с предложением внесения проверенных игрушек в данный Реестр, а также с прекращением действия на территории Республики Беларусь сертификатов соответствия на данную продукцию.

Алена ГАЙФУЛИНА, ведущий государственный инспектор Гродненской областной инспекции Госстандарта. 

 
 
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Дети очень любознательны и исследуют игрушки не только руками, но зачастую и ртом – кусая, облизывая своих любимцев. К сожалению, многие родители не задаются...
 
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