Инспекция Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста выявила опасную пищевую продукцию



Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста выявлена опасная пищевая продукция:

жевательный мармелад «Маяма» со вкусами клубники, лимона, груши, в упаковке 170 г, изготовитель ЗАО «ПДВ Павловский посад» (Российская Федерация, Московская область, г. Павловский посад);

мармелад «Сказка» желейный формовой, в упаковке 800 г и мармелад «Ягодный микс» желейный формовой, в упаковке 500 г, изготовитель ООО «Мармеладная Сказка» (Российская Федерация, Тверская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности и маркировке:

отсутствует обязательная информация о наличии в составе мармелада пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 34±6 мг/кг, 35±6 мг/кг и 29±6 мг/кг соответственно, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.







чай травяной ТМ «Крымский букет» «Общеукрепляющий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);

чай травяной ТМ «Крымский букет» «Успокаивающий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по показателям безопасности – микробиологическим показателям: обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта (при нормативном значении — не допускаются в 1,0 г продукта); установлено завышенное содержание плесени – 1,1×103 КОЕ/г и 4,5×103 КОЕ/г (при допустимом уровне — не более 100 КОЕ/г) и завышенное содержание дрожжей – 1,5×102 КОЕ/г (при допустимом уровне — не более 100 КОЕ/г, превышено в 1,5 раза).

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Обращаем внимание!

На официальном сайте Госстандарта размещен реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь .

Уважаемые покупатели!

Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.