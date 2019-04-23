Учения прошли, Эбола — не пройдет!

Источник материала: Клiч Радзiмы

16 апреля для обеспечения готовности к проведению первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении особо опасных инфекций в 2019 году на базе Шарковщинской центральной районной больницы были проведены учения по локализации и ликвидации очага болезни, вызванной вирусом Эбола. К учениям также были привлечены работники районного центра гигиены и эпидемиологии (на случай выявления пациентов с симптомами данной лихорадки).

В учениях был задействован персонал поликлинического отделения ЦРБ, хозяйственная служба и другие.

Согласно сценарию учений, пациентка обратилась в поликлинику к участковому врачу с жалобами на ухудшение общего самочувствия, озноб, головную боль, покраснение конъюнктивы глаз. Из анамнеза установлено, что вчера она вернулась из туристической поездки в Сьерра-Леоне. Вернувшись в Беларусь почувствовала усталость и обратилась к врачу.

Отметим, что подобного рода учения проводятся в нашем районе ежегодно для реализации требований Международных медико-санитарных правил и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В целях предотвращения заноса, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации осуществляется комплекс мероприятий по санитарной охране территории Республики Беларусь.

В ходе учения была организована эвакуация зараженного лица, проведена заключительная дезинфекция, организованы посты на входе и выходе с территории больницы, закрыты дополнительные входы.

После правильного выполнения практических и теоретических заданий такого пациента должны госпитализировать под охраной Госавтоинспекции Шарковщинского РОВД в город Глубокое для дальнейшего лечения.

Для проверки теоретических и практических знаний персонала ЦРБ при выявлении пациентов с подозрением на лихорадку Эбола была создана комиссия в составе главного врача Шарковщинской ЦРБ Станислава Тадеушевича Стомы, главного государственного санитарного врача Владимира Леонидовича Гращенко и других.

В ходе учений план противоэпидемиологических мероприятий и схемы оповещения при выявлении пациента с лихорадкой Эбола был четко откорректирован. А специалисты райбольницы продемонстрировали высокий уровень подготовки, знание всех практических и теоретических вопросов, отлаженное взаимодействие.

По результатам учения Владимир Леонидович Гращенко положительно оценил взаимодействие всех заинтересованных лиц в рамках проведения мероприятий по локализации и ликвидации очага вируса и отметил, что действия дежурного врача, сотрудников райЦГЭ и Шарковщинской ЦРБ соответствовали требованиям Международных медико-санитарных правил, действующих нормативных правовых актов, инструктивно-методических писем Министерства здравоохранения Республики Беларусь по вопросам санитарной охраны территории. Также он обратил внимание на слаженную работу всех задействованных в учении служб, четкое знание своих функциональных обязанностей специалистами и умение применить их на практике.

Проведенные учения показали готовность медицинской службы к проведению мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации завозного случая лихорадки Эбола.

Елена АНАНИЧ.