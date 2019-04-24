Милостью Божьей - хирург…

Источник материала: Ивьевский край



Иногда мечту о профессии человек лелеет чуть ли не из детства. Иногда он эту стезю находит внезапно, но навсегда. В этой жизни очень сложно найти именно свое: и в профессиональном плане, и в личном. Но коль это получится, коль есть призвание…Кстати, призвание - это когда к определенному делу ты призван свыше. И в эту аксиому, мне кажется, поверит даже самый неверующий. По крайней мере, я еще раз убедилась в этом во время беседы с одним из плеяды лучших, талантливейших (за все время существования отделения хирургии в районе) хирургов районной больницы Владимиром Сергеевичем Тишиным.

Сын кадрового военного из России и медицинского фельдшера из фронтового госпиталя (участников Великой Отечественной войны, которые поженились после освобождения города Гродно, а затем и остались в нем жить), в школьные годы о медицине и не помышлял. Мечтал стать военным переводчиком. Ведь учился в специализированной по английскому языку школе, достаточно хорошо знал язык.

Но ко времени поступления отца уже не было в живых, конкурс в институт иностранных языков всегда был очень высоким, на этот факультет - запредельным. Брали только 18 человек. Поступали абитуриенты со всего Советского Союза. Раздумья были долгими. Решил остаться с мамой и старшей сестрой в родном городе и, естественно, поступить в один из его вузов. Ни пединститут, ни сельхозинститут парнишка не воспринял как свою будущую альма-матер. Пошел в медицинский, известный своей прекрасной учебной базой, грамотными преподавателями и достойными их выпускниками.

Уже в начале учебы он определился и со специализацией - решил стать хирургом. Ведь именно эти врачи каждый день своей работы как будто смотрят в бездну, видят четко границу между здоровьем и болезнью, порой - между жизнью и смертью.

Слова Гиппократа "Врач должен быть благоразумным, причем его благоразумие должно быть всегда заметно, его благоразумие должно проявляться и в устройстве его жизни, и в мелочах. И все это нужно для того, чтобы люди ему верили, ведь доверить свое здоровье они могут только тому, кого уважают, у кого хорошая репутация и о ком идет хорошая слава. Только правильная собственная жизнь и может принести человеку хорошую славу и сделать его уважаемым другими", кажется, были приняты им как некая жизненная программа. С ней он и приехал по направлению в хирургическое отделение Ивьевской районной больницы. По направлению шел одним из первых, но мест для работы в Гродно и других, более крупных городах, увы, не было…

Это тот самый случай, когда мечты о профессии не было, но была всегда ответственность за то, что делаешь, была жажда новых знаний. А еще, конечно же, призвание.

Можно (не желательно, но можно) быть плохим писателем, слабым художником, бездарным актером, но преступно быть плохим врачом. Таким образом, он невольно может стать убийцей. А неудачная операция у хирурга приносит двойной вред. Больному - напрасную боль, врачу - плохую репутацию.

Доказательство работы по призванию у Владимира Сергеевича и есть отсутствие напрасной боли у пациентов и собственная непоколебимая репутация. Об этом скажет каждый, кто оперировался у хирурга Тишина, долгое время возглавлявшего хирургическое отделение.

Тогда, в августе 1975 года, он приехал работать в Юратишки, где в участковой больнице действовало объединенное хирургическое отделение района.

…Маленький поселок, больница, размещенная в здании закрытого медицинского училища. Были попытки уехать в Гродно, Лиду, но где-то что-то постоянно не получалось. Часть этого "что-то где-то" устраивал разумный главврач районной больницы Георгий Владимирович Гаспер, стараясь правдами и неправдами не выпустить из района еще одного, подающего прекрасные надежды хирурга.





Еще одного, потому что, по словам Владимира Сергеевича, неудобства захолустной больницы сполна компенсировал коллектив, куда он попал работать. Это была команда профессионалов, каждого из которых знали и ценили в медицинских кругах области, уважали пациенты, знал район. И Владимир Сергеевич начал перечислять хирургов, которых более старшему поколению, конечно же, не нужно особо представлять: Вальдемар Ибрагимович Богданович, Ян Станиславович Холяво, Станислав Павлович Трушков, Николай Васильевич Ролик, Александр Иосифович Стукин. А сколько молодежи (талантливой и жаждущей знаний) прошло через отделение!

В Юратишках хирургия находилась до 1984 года.

Хирургия в то время на районе, как сказал доктор Тишин, была активной. Оперировали практически всё. Делали операции даже на черепе. Первыми из районов области начали делать органосохраняющие операции при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.





- Каждый из нас, - говорит Владимир Сергеевич, постоянно образовывался в своей области. Много читали. У меня, как и у каждого из моих коллег, большая библиотека специальной литературы. Поэтому мы не разделялись на разделы хирургии. Мы делали все, что было нужно. Да и как иначе? В районе было тогда более 50 тысяч населения, 35 хирургических коек в больнице. За дежурство более десяти пациентов госпитализировали. Теперь чуть посложнее операция - уже отправляют в Лиду или Гродно. Недоверием к нам, районным хирургам, это не назовешь, конечно. Такова медицинская политика или концепция. Обидно за молодых хирургов. Практика в районной больнице, безусловно, большая. Но амбициозным врачам карьеры не сделать и особых операций не провести. Поэтому и уезжают. А потом мы узнаем, какие толковые специалисты из них получаются. И радуемся за них, и гордимся своими учениками.

А они, наверное, должны гордиться, что первые свои "университеты" проходили под руководством таких Божьей милостью хирургов, как Владимир Сергеевич Тишин.

У каждого человека наступает время и особое состояние души и ума, когда что-то итожишь, над чем-то задумываешься, сам для себя решая, так ли поступил в главном, так ли все сделал, что было задумано.

Владимир Сергеевич Тишин по этому поводу сказал:

- Я не разочаровался в профессии - это основное. А получилось все, потому что сразу было интересно, хотелось познать, научиться, а затем сработало чувство долга - ты обязан это делать. Нормальный подход нормального мужчины к жизни. Не понимаю, как можно окончить медицинский вуз, а потом быстро разочароваться в профессии. Не изменять избранному однажды пути - в этом смысл жизни.

Этому учили и учат они вместе с супругой Тересой Яновной и своих сыновей. Старший Андрей, как и отец, как и мать, бывшая медсестра реанимационного отделения, а теперь - медсестра кабинета скриннинга (доврачебное клиническое обследование), выбрал для себя профессию медицинского работника. Он - травматолог в Гродненской больнице скорой помощи, жена - программист. Денис окончил Гродненский университет им. Я. Купалы, физик-оптик по профессии. Вместе с женой, врачом неврологом-реабилитологом, в своей фирме занимается разработкой программ реабилитации для больных, перенесших инсульты, травмы, хирургических и терапевтических больных. То есть, мужчины Тишины занимаются серьезным мужским делом. Женщины - им под стать. А все вместе они воспитывают новую поросль рода - двоих внуков Тишиных.

Обе молодые семьи живут в Гродно. Потому и к родителям часто ездят, и их у себя принимают. И это очень важно, когда не рвется родовая нить, когда есть кого любить, о ком заботиться, на кого надеяться и кем гордиться…

В . ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА и из семейного архива.