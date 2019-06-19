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Клещевой энцефалит в этом году уложил в областную инфекционную больницу троих пациентов

20.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещевой энцефалит в этом году уложил в областную инфекционную больницу троих пациентов

83-летняя жительница одной из деревень Гродненского района даже подумать не могла, что столько волнений доставит ей маленькая черная «присоска».

Содрала и даже думать забыла. А вспомнила где-то через месяц, когда температура поднялась, голова заболела, от еды стало воротить, неимоверная слабость навалилась. Когда обращалась к врачу, думала – просквозило в жару. Но анализ крови, который по совету сдала в областной инфекционной больнице, показал, какому риску подверг ее здоровье присосавшийся клещ. Конечно, не хочется теплые летние дни проводить на больничной койке. Да приходится. Что поделаешь, если клещевой энцефалит – болезнь серьезная, о чем врач доходчиво разъяснила. Если вовремя не пролечиться, то можно и инвалидом остаться. Врачи пациентку обнадеживают: болезнь у нее средней степени тяжести, с началом лечения сильно не затянула, а главное, что об укусе клеща не забыла. 
 
А вот 38-летний гродненец так и не может поверить, что клещ виной его страданий. Диагноз клещевой энцефалит ему сначала выставили по клиническим проявлениям. Лихорадка, высокая температура, рвота и другие симптомы – с ними пациент попал даже в реанимацию. Лабораторный анализ подтвердил – опытный врач с диагнозом не ошибся. Хотя сам мужчина факт укуса клеща припомнить до сих пор не может. 
 
 Мы заподозрили инфекцию по клинике, а тем более, когда из расспросов узнали, что наш пациент – заядлый рыбак и на природу с удочкой выезжал не раз, – рассказывает заведующая отделением Оксана Островская. 
 
И добавляет, что человек может и не заметить клеща на теле, смахнуть его, но маленький агрессор успеет сделать нежелательную «инъекцию». 
 
Клещевой энцефалит в этом году уложил в областную инфекционную больницу троих пациентов
 
Серьезность вопроса подтверждают и другие врачи инфекционной больницы. По информации заместителя главного врача Натальи Малышко, в этом году в больничной лаборатории исследовали 190 клещей, которых доставили пострадавшие. 41 клещ оказался носителем болезни Лайма, два – клещевого энцефалита, восемь – анаплазмоза и три эрлихиоза. То есть практически треть кровососов таили опасность для человека. Не факт, конечно, что те, к кому они присосались, заразились, но профилактическое лечение в данном случае обязательно. 
 
Не каждый укус клеща влечет за собой опасность заболеть инфекциями, но врачи советуют всегда обращаться к специалистам, чтобы определить, какой именно клещ вас укусил, и получить четкие рекомендации. Не рекомендуется удалять его самостоятельно, особенно голыми руками. На месте укуса может остаться частичка, которая может привести к воспалению и куда более неприятным последствиям.
 

Что касается общей картины заболеваемости клещевыми инфекциями, то в этом году ситуация по сравнению с прошлогодней хуже не стала. Клещевого энцефалита, к примеру, на это время в прошлом году в областной инфекционной больнице было зарегистрировано четыре случая. Однако пик заболеваемости, как и укусов клещей, пришелся на июль-август. Поэтому и ныне медики не советуют расслабляться и игнорировать эту опасность на протяжении всего теплого сезона. Элементарные меры защиты при выходе на природу, неиспользование некипяченого козьего молока и своевременное обращение к медикам помогут избежать больших неприятностей от маленького кровососа. От вируса клещевого энцефалита рекомендуется вакцинироваться – прививку можно получить в областной инфекционной больнице и поликлиниках по месту жительства.

Анна ЛЕНСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
 
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83-летняя жительница одной из деревень Гродненского района даже подумать не могла, что столько волнений доставит ей маленькая черная «присоска». Содрала и даже...
 
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