Первый случай смерти от электронных сигарет зарегистрирован в США

Как утверждают врачи, пациент умер из-за загадочной болезни, которая развилась у него в результате курения электронных сигарет.

Житель американского штата Иллинойс скончался в больнице от заболевания, связанного с вейпингом, сообщили представители Минздрава штата.

Специалисты отметили, что подобная смерть от болезни, вызванной курением электронной сигареты, может быть первой в США.

“Департаменту общественного здравоохранения штата Иллинойс стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием”, – сказано в сообщении ведомства.

Неизвестную болезнь легких, от которой скончался пациент, сейчас изучают. Сообщается также, что за последние семь дней в Иллинойсе в два раза выросло количество госпитализаций людей с дыхательными проблемами (все они курили электронные сигареты). В больницы попали 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.