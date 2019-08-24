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Первый случай смерти от электронных сигарет зарегистрирован в США

24.08.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как утверждают врачи, пациент умер из-за загадочной болезни, которая развилась у него в результате курения электронных сигарет.

Житель американского штата Иллинойс скончался в больнице от заболевания, связанного с вейпингом, сообщили представители Минздрава штата.

Первый случай смерти от электронных сигарет зарегистрирован в США

Специалисты отметили, что подобная смерть от болезни, вызванной курением электронной сигареты, может быть первой в США.

“Департаменту общественного здравоохранения штата Иллинойс стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием”, – сказано в сообщении ведомства.

Неизвестную болезнь легких, от которой скончался пациент, сейчас изучают. Сообщается также, что за последние семь дней в Иллинойсе в два раза выросло количество госпитализаций людей с дыхательными проблемами (все они курили электронные сигареты). В больницы попали 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

По информации sputnik.by

 


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Как утверждают врачи, пациент умер из-за загадочной болезни, которая развилась у него в результате курения электронных сигарет. Житель американского штата
 
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