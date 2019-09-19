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Сильное предложение: популярная сеть фитнес-клубов X-Fit приходит в Минск

20.09.2019 16:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сильное предложение: популярная сеть фитнес-клубов X-Fit приходит в Минск
АиФ

Бренд с историей и географией, сеть фитнес-клубов X-Fit выходит на белорусский рынок! X-Fit – одна из самых авторитетных фитнес-сетей в России и СНГ – практически сто клубов в пяти странах. Новый клуб бренда X-Fit распахнет свои двери и для любителей фитнеса в Беларуси, а именно – в городе Минске.

Модное место откроется в фантастическом бизнес-центре «Футурис» (пр. Независимости, 173). Это воплощение уникальной архитектуры, современных технологий, удобства размещения, реализованные в деловом комплексе нового поколения класса «А», являющегося высшей ступенью в иерархии бизнес-центров.

История сети Х-Fit

История сети фитнес-клубов X-Fit началась в 1989 году, когда в московском парке Лианозово был открыт один из первых в России частных теннисных клубов. Это был уникальный для своего времени проект, основанный на староанглийских традициях элитарного клубного отдыха. Теннисный клуб быстро стал популярным среди людей, ценящих атмосферу уюта и комфорта, понимающих пользу здорового образа жизни.

Спустя несколько лет по соседству с теннисным клубом появилась первая фитнес-студия, ставшая базой для будущего полноценного, суперсовременного фитнес-клуба с бассейном X-Fit. Создатели клуба придерживаются строгих правил: если что-то делать, то делать это хорошо, а лучше – идеально. Премиальный фитнес без компромиссов – главный принцип работы X-Fit, благодаря которому сеть уже не первый год является признанным лидером рынка фитнес-услуг в России. Компания работает под двумя брендами: клиенты могут выбрать полноформатные клубы со SPA и wellness-зоной X-Fit или демократичные клубы Fit-Studio. На данный момент свыше 300 тысяч человек являются членами фитнес-клубов X-Fit.

Сильное предложение: популярная сеть фитнес-клубов X-Fit приходит в Минск
 

Что делает нас лучшими

1. Итальянское фитнес-оборудование Technogym. Весь зал оснащен этим брендом, а один из тренажеров, а именно уникальная функциональная станция OMNIA, является самой дорогостоящей в Беларуси.

2. Более 20 ультрасовременных групповых программ и итальянские аксессуары для занятий. Одна из программ занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая популярная в мире! (PUMP).

3. Команда экспертов и тренеров фитнес-департамента экстра-класса, прошедшая четырехступенчатый отбор.

4. Кабинет не формальной функциональной диагностики и фитнес-тестирование с полным сопровождением тренировочного процесса.

5. Возможность региональных посещений во время рабочих командировок и отдыха в городах РФ в клубах-партнерах сети X-Fit.

6. Наличие фитнес-программ для детей и возможность оставить ребенка в детской комнате на время вашей тренировки.

7. Огромная парковка/подземный паркинг на 220 машино-мест и плоскостные парковки вокруг здания, в том числе – машино-места на близлежащих улицах, то есть наличие в общей сложности более 1000 мест!

8. Невероятно удобные шкафчики, изготовленные по индивидуальному заказу с электронной системой замков POCKETKEY.

9. Развитая инфраструктура клуба предусматривает кафе на первом этаже клуба.

10. Панорамное остекление с большим количеством естественного света и мощнейшая система вентиляции и кондиционирования.

11. Уникальная программа тренировок для беременных. Сочетание упражнений, необходимых для комфортного и здорового вынашивания малыша. Исходя из сроков вашей беременности, подбирается оптимальная программа тренировок. Они состоят из силовых упражнений, пилатеса, йоги, подвесного тренинга, стретчинга, дыхательной гимнастики. Поверьте, на сегодня мы лучшие в этом направлении. На базе нашего клуба в порядке персональной работы проводятся консультации и тренировки по подготовке к беременности. Наш специалист поможет вам правильно тренироваться, чтобы забеременеть, или восстановиться после родов.

12. Диагностика, тестирование, тейпирование, массаж и индивидуальная программа тренировок для каждого нашего клиента – это то, как мы работаем.

Сильное предложение: популярная сеть фитнес-клубов X-Fit приходит в Минск
 

 Клуб в цирфах

  • Тренажерный зал площадью свыше 710 м.кв. с оборудованием бренда TechnoGym (Италия);
  • 3 зала групповых программ площадью свыше 270 м.кв;
  • Бойцовский клуб (зал единоборств) площадью свыше 130  м.кв;
  • Зона функционального многоборья площадью свыше 80 м.кв;
  • Детский клуб и спортивные секции для детей от 2 до 16 лет;
  • Более 25 ультрасовременных групповых занятий;
  • Фан-клубы и специальные программы по интересам (направлениям);

 Ну, и самое главное! В 2019 году сеть отмечает 30-летний юбилей. Поэтому открытие в Минске будет приурочено к юбилею X-Fit. В этом районе города нет ни одного клуба, сопоставимого по статусу, оборудованию, площадям и уровню комфорта. X-Fit выбирают люди в бизнесе, ценящие личное время и высокий сервис.

 
Теги: Минск
 
 
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Модное место откроется в фантастическом бизнес-центре «Футурис» (пр. Независимости, 173).
 
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