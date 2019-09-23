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Врачи-специалисты завтра ответят на вопросы о здоровье лёгких по телефонам «горячей линии»

24.09.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Врачи-специалисты завтра ответят на вопросы о здоровье лёгких по телефонам «горячей линии»
В рамках информационно-образовательной акции «Всемирный день легких» 25 сентября организована работа «горячей линии» с участием врачей-специалистов, которым можно задать вопросы, касающиеся исследования функции внешнего дыхания:

  • 33-06-66 (с 8.00 до 10.00) – Пашковец Анна Вячеславовна, врач-терапевт, заведующая отделением профилактики филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «ПЦП»;
  • 37-38-72 (с 8.00 до 10.00) – Ермоленко Светлана Александровна, врач-валеолог, заведующая отделом общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ;
  • 31-56-06 (с 14.00 до 16.00) – Скиба Вероника Владимировна, врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением УЗ «Пинская центральная больница».

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