Врачи-специалисты завтра ответят на вопросы о здоровье лёгких по телефонам «горячей линии»

В рамках информационно-образовательной акции «Всемирный день легких» 25 сентября организована работа «горячей линии» с участием врачей-специалистов, которым можно задать вопросы, касающиеся исследования функции внешнего дыхания:
33-06-66 (с 8.00 до 10.00) – Пашковец Анна Вячеславовна, врач-терапевт, заведующая отделением профилактики филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «ПЦП»;
37-38-72 (с 8.00 до 10.00) – Ермоленко Светлана Александровна, врач-валеолог, заведующая отделом общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ;
31-56-06 (с 14.00 до 16.00) – Скиба Вероника Владимировна, врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением УЗ «Пинская центральная больница».