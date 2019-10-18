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Не только молоко: продукты, которые дают много кальция

19.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Не только молоко: продукты, которые дают много кальция

Кальций обеспечивает нам крепкие кости и зубы, необходим для мышечной деятельности и здорового кроветворения. Обычно, говоря о кальции, вспоминают молоко, но его богатыми источниками могут быть и другие продукты.

Тело взрослого человека содержит до 1,3 кг кальция, при этом 99% минерала приходится на кости и зубы. Но кальций важен не только для и крепости. Например, он задействуется организмом при сокращении мышц, включая сердечную. Вместе с калием и натрием кальций контролирует проводимость в нервных клетках.

Учеными из Гарвардского университета было установлено, что достаточное количество кальция важно для снижения высокого давления у женщин. Другое исследование показало, что люди, которые получают кальций в норме, успешнее поддерживают фигуру, избегая набора лишнего веса.

Не только молоко: продукты, которые дают много кальция

Особенно важно поддерживать достаток кальция в организме женщинам, вступающим в менопаузу. В этот период их костная масса ослабевает и уменьшается, что чревато развитием остеопороза. Специалисты считают, что женщинам после 40-45 лет необходимо укреплять свои кости для профилактики остеопороза – прежде всего, за счет пищи. Это важно сделать заблаговременно, потому что после начала остеопороза деградация костей уже не может быть отменена – даже при принятии спасительных мер она лишь замедляется.

Пожилые люди тоже имеют немного более высокую потребность в кальции, потому что их кости хранят минерал менее эффективно.

Источником кальция в рационе обычно называют молоко. Но далеко не все взрослые люди могут употреблять его и усваивать. Специалисты рекомендуют искать кальций в следующих продуктах.

Йогурт и творог. Они дают от 100 до 150 миллиграммов кальция на 100 граммов пищи.

Сыр. Бесспорный лидер – пармезан: в 100 граммах сыра содержится более грамма кальция. В сыре гауда — от 500 до 800 миллиграммов.

Кунжут. В нем кальции почти столько же, сколько в гауде.

Семена льна. Содержание кальция 260 миллиграммов на 100 граммов массы, что больше чем в молоке.

Миндаль и фундук. Они тоже богаты кальцием: в миндале — 250 мг, в фундуке — 225 мг.

Не только молоко: продукты, которые дают много кальция

Соевые бобы. Содержание кальция в них не уступает орехам.

Яйца. Они поставляют кальций в основном в желтках. Кроме того, в яйцах содержится витамин К, который также способствует укреплению костей.

Листовая капуста. Среди овощей капуста занимает первое место по содержанию кальция: его уровень достигает 230 миллиграммов на сто грамм листьев — столько же, сколько дает стакан молока.

Зеленые овощи. Богатые кальцием сорта — фенхель, брокколи, лук-порей и шпинат.

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Кальций обеспечивает нам крепкие кости и зубы, необходим для мышечной деятельности и здорового кроветворения. Обычно, говоря о кальции, вспоминают молоко, но его...
 
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