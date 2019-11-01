Знакомьтесь: молодой специалист УЗ «Шарковщинская ЦРБ» Анастасия Петько

Источник материала: Клiч Радзiмы

В августе в поликлиниках и больницах страны прошел первый рабочий день у более чем 9 тысяч медиков. Из них 5,5 тысячи человек — это молодые врачи-специалисты и врачи-интерны и более 3,5 тысячи — специалисты со средним специальным медицинским образованием. 214 молодых врачей приступили к работе на Витебщине. В учреждение здравоохранения «Шарковщинская центральная районнай больница» прибыло на первое место работы семь человек: два врача и пять медсестер. Среди них — врач общей практики Анастасия Петько.

Девушка родом из нашего горпоселка. В 2018 году окончила Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. В 2019 году прошла интернатуру в «Новополоцкой ЦГБ». С первых минут нашей беседы девушка показалась мне веселой и жизнерадостной.

— Работа у меня интересная, разноплановая и очень ответственная. Все-таки я врач общей практики, — отметила молодой специалист. — Могу сделать и перевязки, и беременных проконсультировать, и деток маленьких осмотреть… Также проведу несложные манипуляции с горлом или ухом, диагностирую волнующие людей проблемы, назначу необходимое лечение, лекарственные препараты…

Потом, немного подумав, добавляет: «До сих пор помню своего первого пациента. В Новополоцкой горбольнице ко мне обратилась женщина с плохими анализами и непонятными симптомами. Я растерялась, но взяла себя в руки. Разобралась с анализами и отправила пациентку на консультацию к профильному специалисту».

Несмотря на небольшой стаж работы, молодой врач уже успела завоевать уважение пациентов и авторитет у коллег.

Настя любит свою профессию, поэтому полностью посвящает себя любимому делу. Теоретической подготовки, как признается собеседница, ей для работы достаточно, а вот с организацией лечебного процесса еще разбирается — это документация, направления в другие медучреждения и так далее. Работа врача нелегкая, но о своем выборе молодой специалист не жалеет. В любое время суток наши медики спешат на вызовы, оказывая шарковчанам необходимую помощь.

Внимательная, чуткая, знающая свое дело она быстро зарекомендовала себя на рабочем месте и влилась в коллектив. На вопрос: «Как приняли молодого специалиста в коллективе?» девушка, улыбаясь, ответила: «Приняли меня очень хорошо. После университета и интернатуры со многим пришлось столкнуться впервые, в том числе и с оформлением некоторых документов, но мне на помощь всегда приходят коллеги, которые показывают, объясняют, поддерживают. Прийти на работу в райбольницу было не страшно. Это моя малая родина и многих здесь я знаю. Дома, как говорится, и стены помогают. Мои пациенты, а обслуживаю я третий участок, также агрогородок Радюки и деревню Жуковщина — люди хорошие и приветливые».

В целом забот у молодого врача много: прием больных, вызова на дом, ночное дежурство.

Главным в жизни девушка считает здоровье родных и близких, крепкую и дружную семью. К слову, совсем недавно она вышла замуж за местного парня Александра, с которым встречалась уже давно. И вскоре поменяет свою фамилию на фамилию мужа — Шашок.

Уезжать супруги никуда не планируют. Хотят здесь «свить свое уютное семейное гнездышко».

У Насти в глазах горит огонь, ей действительно нравится то, чем она занимается, а это уже немало. Искренне верю, что у этой девушки все получится, и она добьется высоких результатов.

Елена АНАНИЧ.