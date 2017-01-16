Белорусский сервис Wandle оказался на первом месте в разделе предварительных версий в магазине приложений Google Play. Релиз сервиса ожидается в феврале этого года.





В раздел «Тестирование бета-версий» попадают предварительные разработки, которые доступны для тестирования всем желающим. Сейчас на первом месте в разделе находится продукт белорусских разработчиков.

Первые позиции в «магазине» бета-версий отбирает калифорнийское подразделение Google. В дальнейшем компания помогает этим проектам с разработкой и продвижением сервиса.

Сервис Wandle «обучает» мобильные устройства автоматически подбирать нужный режим оповещения в зависимости от времени и места. Он позволяет отмечать места на карте, где автоматически активируется режим «Не беспокоить», устанавливать время, в которое пользователя не потревожит и отмечать контакты, для которых пользователь всегда будет доступен.

«За время открытого тестирования мы получили более 500.000 просмотров на Google Play и более 20 тысяч активных пользователей, — рассказали создатели проекта. — Наши пользователи находятся в 130 странах мира, лидирующей из которых является США. Нам было отправлено более пятиста отзывов, абсолютное большинство из которых являются положительными».

Бета-версия приложения доступна для загрузки на Android-устройства. Релиз приложения для Android ожидается в феврале.