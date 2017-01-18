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life:) расширил покрытие LTE в Минске и его пригороде

19.01.2017 10:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор life:) объявил о расширении зоны покрытия 4G (LTE) в Минске и Минском районе.

life:) расширил покрытие LTE в Минске и его пригороде

«Сегодня сеть 4G стала доступной для абонентов life:) в таких населенных пунктах, как поселок Привольный, Лесной, Валерьяново, Острошицкий городок, Самохваловичи, в городе Молодечно, в Ратомке, Колодищах, Тарасово, Ждановичах, Смолевичах, Большое Стиклево, Заславле, Сеннице и Быкачино. Кроме этого, расширена зона оказания 4G-услуг в Минске. Это наши первые шаги в поэтапном увеличении процента охвата населения республики услугами LTE от life:)», ⎼ сообщила генеральный директор ЗАО «БеСТ» Дина Цыбульская.

life:) напоминает, что быстро и легко проверить поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G, можно прямо на сайте оператора в специальном разделе 4g.life.com.by

В пресс-службе рассказали, что оператор фиксирует стабильно высокий рост продаж 4G-девайсов. Уже сегодня продажи смартфонов с 4G составляют 70% от общего числа продаж всех устройств. Самым продаваемым 4G-смартфоном в линейке life:) по итогам 2016 года стал ZTE А510, он же является и самым популярным гаджетом у абонентов оператора.

С 26 января можно будет использовать 4G без подключения каких-либо дополнительных услуг.

 
Теги: Минск
 
 
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Оператор life:) объявил о расширении зоны покрытия 4G (LTE) в Минске и Минском районе.

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