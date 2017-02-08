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Новейший самолет министра обороны Германии сломался в первом полете

09.02.2017 15:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военно-транспортный самолет Airbus A400M Grizzly сломался во время первого зарубежного визита министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен, сообщает Kieler Nachrichten.

Новейший самолет министра обороны Германии сломался в первом полете
Фото: tagesschau.de

О поломке стало известно во время посадки в аэропорту Каунаса, у A400M отказал один из двигателей. В Литву Урсула фон дер Ляен прилетела, чтобы посетить 130 немецких военных, которые недавно прибыли в страну в рамках плана НАТО по укреплению восточного фланга.

Эффектной рекламы нового военно-транспортного самолета не получилось: министру и сопровождающим лицам пришлось пересесть на старый C-160 Transall, чтобы вернуться обратно в Германию.

Новейший самолет министра обороны Германии сломался в первом полете
Урсула фон дер Ляен. Изображение: youtube.com

Airbus A400M Grizzly для министра обороны был закуплен немецким военным ведомством в конце 2016 года, и полет в Каунас был для него первым зарубежным вылетом.

A400M постоянно преследуют неполадки. Например, одна из проблем — чрезмерный перегрев и выход из строя отдельных элементов, вторая — появление металлической стружки в маслосистеме редуктора.

В 2015 году такой самолет разбился во время испытаний. Тогда военный транспортник пробыл в воздухе всего три минуты и упал неподалеку от испанского города Севилья, где его и изготовили. В катастрофе, причиной которой стал сбой программного обеспечения в элементе управления двигателем, погибли четыре члена экипажа.

 
 
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Военно-транспортный самолет Airbus A400M Grizzly сломался во время первого зарубежного визита министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен, сообщает Kieler Nachrichten.

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