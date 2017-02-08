Первыми часами на базе операционной системы Android Wear 2.0 стали LG Watch Style и LG Watch Sport. Обе пары сделаны в коллаборации с Google.

LG Watch Style тонкие, легкие, красивые и комфортные в использовании. Они представлены в трех классических дизайнах и цветах корпуса: серебристом, розовом золоте и титановом. Циферблат крепится к 18-мм кожаным и силиконовым ремешком одним простым движением. Вращающаяся кнопка включения позволяет просматривать ленту, активировать меню с приложениями или обращаться за помощью к «Google Ассистенту».





На сегодняшний день LG Watch Sport — самые мощные часы среди Android Wear. Они доступны в титановом и темно-синем исполнении и идут в комплекте с надежными каучуковыми ремешками. Часы поддерживают систему NFC для платежей, GPS-систему для навигации и отслеживания упражнений. Кроме того, они оснащены датчиком измерения пульса для занятий спортом и поддержкой мобильной связи. Специальная кнопка для приложений Google Fit и Android Pay и вращающаяся кнопка включения позволят мгновенно активировать любимые приложения. От





Модели LG Watch Style и LG Watch Sport будут доступны в России, США, Канаде, Саудовской Аравии, Южной Африке, Южной Корее, Тайване, ОАЭ и Великобритании в ближайшие недели. Стоимость новинок пока не объявлена.