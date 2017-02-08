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Операционная система Android Wear 2.0 представлена официально
09.02.2017 14:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Google официально представила операционную систему Android Wear 2.0. Новая версия получила более информативные циферблаты, новые мотивирующие функции для занятия спортом, новые возможности работы с приложениями и различные опции для связи. Также в систему встроен помощник «Google Ассистент».
Теперь циферблаты можно настраивать с учетом личных предпочтений, вынося на главный экран самые необходимые данные и функции любимых приложений. При этом интерфейсы можно менять одним движением пальца.
Приложение Google Fit теперь позволяет отслеживать темп, расстояние, израсходованные калории и пульс во время ходьбы, бега или езды на велосипеде. Также оно поможет измерить количество повторов подъема штанги или гантелей.
Читать и отвечать на сообщения стало проще. При получении сообщения, можно увеличить поле уведомления и в одно касание выбрать способ ответа: продиктовать, напечатать, написать его от руки или нарисовать эмодзи. А функция «Быстрый ответ» быстро и грамотно предложит различные варианты ответа, основанные на входящем сообщении.
«Google Ассистент» поможет находить ответы и приводить свои дела в порядок, оставляя при этом руки свободными. Например, с его помощью можно узнать погоду, забронировать столик в ресторане, обновить список запланированных покупок или проложить маршрут до работы.
Приложения для Android 2.0 Wear можно выбирать и скачивать прямо на часы из магазина Google Play.
Первыми часами на базе Android Wear 2.0 стали LG Watch Style и LG Watch Sport. Обе пары сделаны в коллаборации с Google.
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Компания Google официально представила операционную систему Android Wear 2.0. Новая версия получила более...
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