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Полоцкая ГЭС выдала в сеть первую энергию

21.02.2017 12:56 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Полоцкая ГЭС, которая строится на реке Западная Двина с 2011 года, в понедельник выдала в сеть первую электроэнергию, сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".

Полоцкая ГЭС выдала в сеть первую энергию
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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Там пояснили, что после подготовительной работы был включен в сеть один из пяти гидроагрегатов Полоцкой ГЭС для проведения пуско-наладочных работ.

"Генератор турбины уже несет номинальную нагрузку и будет отключен после проведения необходимых тестов. Разработана программа поэтапного подключения к сети агрегатов станции с учетом ожидаемого уровня воды. Окончательный пуск ГЭС ожидается летом 2017 года", — сообщили в Белэнерго.

Там напомнили, что строительство Полоцкой ГЭС на Западной Двине осуществляется в соответствии с госпрограммой строительства гидроэлектростанций и госпрограммой развития Белорусской энергетической системы.

 Строительство Полоцкой ГЭС включает в себя: гидроузел, ложе водохранилища, оборудование для выдачи мощности и связи с энергосистемой. Установленная электрическая мощность Полоцкой ГЭС с пятью гидроагрегатами составит 21,66 МВт.

Строительство ГЭС было начато в 2011 году, финансирование проекта ведется за счет кредита ЕБРР в размере 100 миллионов долларов.

Первоначально ввод станции в эксплуатацию планировался в 2015 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока один из пяти гидроагрегатов станции запущен в тестовом режиме, ввести ГЭС в эксплуатацию обещают летом.

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