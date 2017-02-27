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В Сеть попали первые подробности о китайском флагмане OnePlus 5

28.02.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания OnePlus пропустит цифру 4 в названии своего флагманского смартфона 2017 года и сразу выпустит на рынок OnePlus 5, сообщает koreaportal.com. Ресурс также раскрыл практически все технические характеристики будущего флагмана.

В Сеть попали первые подробности о китайском флагмане OnePlus 5
Новинка OnePlus в представлении стороннего дизайнера. Изображение: gizmochina.com

Сейчас актуальным флагманским смартфоном компании является OnePlus 3T. По сообщению источника, в следующем аппарате цифра «4» в названии будет пропущена (в Китае она считается несчастливой) и на рынок сразу выйдет OnePlus 5.

Ожидается, что смартфон получит корпус из алюминия и стекла или из керамики. Экран в аппарате, скорее всего, будет загнут на манер смартфонов Galaxy Edge. Также сообщается, что устройство получит 23-мегапиксельную основную и 16-мегапиксельную фронтальные камеры, 6 или 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и порт USB-C. Емкость аккумулятора установится на уровне 4000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки).

До конца не ясно, на каком процессоре будет работать гаджет. Первым смартфоном на топовом чипе Qualcomm Snapdragon 835 стал Xperia XZ Premium, но в продажу он поступит не раньше лета текущего года. По более ранним «утечкам» первые партии процессора зарезервировала Samsung для своих Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, который будет анонсирован 29 марта в Нью-Йорке.

Скорее всего, OnePlus придется отложить запуск своего флагмана и дождаться чипа Snapdragon 835, либо установить менее производительный Snapdragon 821. Но на такой шаг производитель вряд ли пойдет — на этом чипе уже работает нынешний топовый аппарат OnePlus 3T.

Сам производитель пока держит в тайне дату анонса или технические характеристики гаджета.

 
 
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Компания OnePlus пропустит цифру 4 в названии своего флагманского смартфона 2017 года и сразу выпустит на рынок OnePlus 5, сообщает

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