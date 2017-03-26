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В Швеции бронированная гусеничная машина провалилась под лед

27.03.2017 09:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время учений Vintersol 2017 («Зима 2017») под лед провалилась бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) bärgningsbandvagn 90, сообщает пресс-служба Минобороны Швеции.

В Швеции бронированная гусеничная машина провалилась под лед
Bärgningsbandvagn 90.Фото: egloos.com

Один член экипажа не успел вовремя покинуть затонувшую БРЭМ и погиб от переохлаждения.

- Самое худшее из того, что могло произойти, к сожалению, случилось. Сейчас наши мысли обращены к семьям погибших и их товарищам, — рассказал командир полка Микаэль Фризель (Mikael Frisell).

Bärgningsbandvagn 90 — БРЭМ, построенная на базе шведской боевой машины пехоты Stridsfordon 90. Она оборудована подъемным краном, поворотной лебедкой и другим ремонтным оборудованием.

Такая машина очень важна во время военных действий, так как помогает оперативно возвращать в строй вооружения и военную технику.

 
 
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Во время учений Vintersol 2017 («Зима 2017») под лед провалилась бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) bärgningsbandvagn 90, сообщает пресс-служба Минобороны Швеции.

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