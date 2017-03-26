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В Швеции бронированная гусеничная машина провалилась под лед
27.03.2017 09:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время учений Vintersol 2017 («Зима 2017») под лед провалилась бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) bärgningsbandvagn 90,
Один член экипажа не успел вовремя покинуть затонувшую БРЭМ и
- Самое худшее из того, что могло произойти, к сожалению, случилось. Сейчас наши мысли обращены к семьям погибших и их товарищам, — рассказал командир полка Микаэль Фризель (Mikael Frisell).
Bärgningsbandvagn 90 — БРЭМ, построенная на базе шведской боевой машины пехоты Stridsfordon 90. Она оборудована подъемным краном, поворотной лебедкой и другим ремонтным оборудованием.
Такая машина очень важна во время военных действий, так как помогает оперативно возвращать в строй вооружения и военную технику.
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Во время учений Vintersol 2017 («Зима 2017») под лед провалилась бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) bärgningsbandvagn 90, сообщает пресс-служба Минобороны Швеции.
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