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Дожаловались: президент США Трамп решил сменить телефон

29.03.2017 17:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп отказался от телефона на платформе Android ради iPhone, сообщил в среду портал The Verge.

Трамп долгое время пользовался Samsung Galaxy S3, что видели и читатели его аккаунта в "твиттере". Однако президенту пришлось отказаться от телефона на "андроиде" — ради соблюдения безопасности.

Дожаловались: президент США Трамп решил сменить телефон
© Sputnik/ Андрей Диченко
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Директор по социальным сетям в администрации Трампа Дэн Скавино-младший подтвердил, что президент США уже пару недель использует iPhone. С нового гаджета он отправлял и новые записи в социальные сети.

Трампа критиковали за пользование Samsung — в частности, обвиняли его в "непатриотичности" и указывали на то, что с девайсом из Южной Кореи не все его данные могут быть в безопасности. Ситуация дошла до того, что двое сенаторов писали министру обороны и просили принять соответствующие меры.

Возмутило силовиков и то, что Трамп использовал фонарик на телефоне, чтобы подсветить секретные документы на брифинге по ракетной программе КНДР.

Ранее Трамп призывал бойкотировать продукцию Apple, ведь компания отказалась взломать iPhone террориста и сообщить ФБР о "ключах" для IOS. Нелестные высказывания американского президента раздавались в сторону "яблочной компании" и за то, что сборка телефонов проходит за пределами США.

 
Теги: Минск
 
 
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Раньше Трамп использовал телефон на Android, но теперь он будет пользоваться iPhone.

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