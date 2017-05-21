Apple планирует продать до 6 миллионов 10,5-дюймовых iPad в 2017 году

В 2017 году может быть выпущено до 6 миллионов новых 10,5-дюймовых планшетов iPad Pro. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на отраслевых экспертов.

Известный аналитик Мин-Чи Куо считает, что презентация устройства состоится на конференции WWDC 2017, которая пройдет с 5 по 9 июня.





Поговаривают, что новый 10,5-дюймовый планшет Apple будет сопоставим по размерам с 9,7-дюймовым iPad Air. Экран займет почти всю лицевую поверхность устройства, а пластиковое обрамление будет минимальным. Еще новинке приписывают процессор A10X, 12-мегапиксельную камеру со вспышкой True Tone, четыре динамика и разъем Smart Connector для подключения аксессуаров.

Серийное производство нового iPad Pro намечено на июнь. О цене пока ничего неизвестно.