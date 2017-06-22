Beyond Good & Evil 2 – демонстрация на движке игры

Творческий директор Beyond Good & Evil 2 Мишель Ансель показал раннюю тестовую версию игры, которая была продемонстрирована журналистам на выставке Е3 2017 за закрытыми дверями, сообщает InGame .

Ролик продолжительностью 14 минут позволяет взглянуть на графику и игровое окружение, а также оценить некоторые особенности игрового процесса. Например, перемещение на небольшом воздушном корабле и реактивном ранце. Также стало известно, что игрокам будут доступны для исследования целые планеты.

События Beyond Good and Evil 2 разворачиваются до рождения Джейд, героини первой части. Корпорации создают гибридов людей и животных, которые угрожают всем живым существам. Главным героям предстоит вступить в неравную схватку за жизнь и свободу человечества, а также ощутить всю мерзость корпоративных интриг.

Даты выхода игры пока не имеет. Официально платформы также пока не подтверждены.