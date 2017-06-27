Специалисты рассказали, как можно защититься от вируса Petya

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Компания Symantec, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области кибербезопасности, рассказала, как можно защититься от компьютерного вируса Petya.

Для того, чтобы обезопасить свой компьютер от вируса, который поразил тысячи компьютеров в России, Украине и других странах, необходимо создать видимость того, что ПК уже поражен, говорят специалисты.

"Petya проверяет наличие уже существующей инфекции путем поиска файла C:\windows\perfc", — говорится в сообщении американской компании в Twitter.

#Petya checks for preexisting infection by looking for its own filename,usually C:\windows\perfc.Creating this file may help as a killswitch pic.twitter.com/yh8O1v6CzB — Security Response (@threatintel) 27 июня 2017 г.

​Специалисты отмечают, что если создать файл perfc в "блокноте" и сделать его доступным только для чтения, то вирус "наткнется" на него и решит, что компьютер уже заражен.

Накануне множество компьютеров в России и Украине были заражены вирусом-вымогателем Petya, который блокировал компьютеры и шифровал все данные, при этом требуя за "освобождение" 300 долларов биткоинами. Официальной информации по поводу возможного появления вируса в Беларуси пока не поступало.