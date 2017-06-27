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Специалисты рассказали, как можно защититься от вируса Petya
28.06.2017 09:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Компания Symantec, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области кибербезопасности, рассказала, как можно защититься от компьютерного вируса Petya.
Для того, чтобы обезопасить свой компьютер от вируса, который поразил тысячи компьютеров в России, Украине и других странах, необходимо создать видимость того, что ПК уже поражен, говорят специалисты.
"Petya проверяет наличие уже существующей инфекции путем поиска файла C:\windows\perfc", — говорится в сообщении американской компании в Twitter.
Специалисты отмечают, что если создать файл perfc в "блокноте" и сделать его доступным только для чтения, то вирус "наткнется" на него и решит, что компьютер уже заражен.
Накануне множество компьютеров в России и Украине были заражены вирусом-вымогателем Petya, который блокировал компьютеры и шифровал все данные, при этом требуя за "освобождение" 300 долларов биткоинами. Официальной информации по поводу возможного появления вируса в Беларуси пока не поступало.
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Необходимо создать определенный файл в каталоге с операционной системой, тогда вирус, сканирующий компьютер, решит, что ПК уже заражен.
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