Норвегия планирует спустить на воду беспилотные корабли

МИНСК, 30 июл — Spunik. Химический концерн Yara и компания Kongsberg Gruppen заявили о намерении создать беспилотный грузовой корабль.

Планируется, что к концу 2018 года беспилотные корабли на электрической тяге начнут курсировать между южными портами Пошгрюнн и Бревик, груженные удобрениями. Расстояние между портами — всего несколько десятков морских миль.

Вести корабль будут маяки, навигаторы, радары, камеры и сенсоры, а не человек.

Запуск такого беспилотника стоит втрое дороже, чем обычного судна, зато эксплуатация обходится в 10 раз дешевле. Корабль сможет совершать до 40 тысяч переправ в год.