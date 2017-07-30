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Норвегия планирует спустить на воду беспилотные корабли
30.07.2017 22:08 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Spunik. Химический концерн Yara и компания Kongsberg Gruppen заявили о намерении создать беспилотный грузовой корабль.
Планируется, что к концу 2018 года беспилотные корабли на электрической тяге начнут курсировать между южными портами Пошгрюнн и Бревик, груженные удобрениями. Расстояние между портами — всего несколько десятков морских миль.
Вести корабль будут маяки, навигаторы, радары, камеры и сенсоры, а не человек.
Запуск такого беспилотника стоит втрое дороже, чем обычного судна, зато эксплуатация обходится в 10 раз дешевле. Корабль сможет совершать до 40 тысяч переправ в год.
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Умные корабли могут начать курсировать между портами Норвегии уже к концу 2018 года.
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