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Норвегия планирует спустить на воду беспилотные корабли

30.07.2017 22:08 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Spunik. Химический концерн Yara и компания Kongsberg Gruppen заявили о намерении создать беспилотный грузовой корабль.

Планируется, что к концу 2018 года беспилотные корабли на электрической тяге начнут курсировать между южными портами Пошгрюнн и Бревик, груженные удобрениями. Расстояние между портами — всего несколько десятков морских миль.

Вести корабль будут маяки, навигаторы, радары, камеры и сенсоры, а не человек.

Запуск такого беспилотника стоит втрое дороже, чем обычного судна, зато эксплуатация обходится в 10 раз дешевле. Корабль сможет совершать до 40 тысяч переправ в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Умные корабли могут начать курсировать между портами Норвегии уже к концу 2018 года.

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