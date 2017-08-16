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Google купила белорусский стартап

17.08.2017 09:56 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Корпорация Google купила белорусскую стартап-компанию в области искусственного интеллекта AIMatter, сообщило издание TechCrunch.

Google купила белорусский стартап
© Sputnik Владимир Песня
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Стартап AIMatter был создан в Беларуси, однако принадлежал россиянам — бывшему вице-президенту Mail.ru Group Юрию Гурскому и экс-руководителю бизнес-подразделения "Карты" Mail.ru Group Юрию Мельничку.

Как сообщило TechCrunch, крупнейшая мировая IT-компания Google решила купить стартап. Сумма сделки традиционно не раскрывается.

По данным издания, команда продолжит работать в составе Google, однако пока не известно, останутся ли они в текущих офисах — в Минске, Цюрихе и Калифорнии.

Компания AIMatter разрабатывала Fabby — приложение для окрашивания волос онлайн.

Успеха в последние годы также добивались приложение MSQRD, купленное компанией Facebook, и разработка Maps.me, которую приобретали в российской компании Mail.ru.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания AIMatter разрабатывала мобильное приложение для окрашивания волос на фотографиях Fabby.

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