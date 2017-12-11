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Живые фото Huawei Enjoy 7S появились в сети

11.12.2017 23:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пока еще не представленный официально смартфон Huawei Enjoy 7S рассекречен в фотографиях, опубликованных на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.

Живые фото Huawei Enjoy 7S появились в сети

Новинке приписывают безрамочный дизайн с дисплеем 5,65-дюймов и разрешением 2160 x 1080 пикселей. Аппаратной основой послужит восьмиядерный процессор Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон получит двойную основную камеру на сенсорах 13+2 Мп и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Емкость аккумулятора составит 2900 мАч. Работа будет производиться под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Huawei Enjoy 7S должны анонсировать в этом месяце, а выход состоится в январе. Цена устройства пока неизвестна.

 
 
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Пока еще не представленный официально смартфон Huawei Enjoy 7S рассекречен в фотографиях, опубликованных...

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