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Рапота: спецсовет определит приоритеты в науке Союзного государства
13.12.2017 10:59 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Определять приоритетные научные программы Союзного государства будет специальный ученый совет, сообщил журналистам в среду в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Он принимает участие в работе Съезда белорусских ученых, который проходит в Минске во Дворце республики.
"Выбирать союзные программы и определять научные приоритеты должно научное сообщество, что крайне важно. В силу этого обстоятельства мы создали научно- технический совет", — сказал Рапота.
По его словам, данный спецсовет будет определять, на что в первую очередь надо обратить внимание.
© Sputnik/ Сергей Березин
"Исходя из этого, мы будем выбирать программы. Предложений очень много и здесь заключение ученых крайне важно", — сказал он.
По словам Рапоты, теперь все предложения будут проходить через ученый совет.
"Во всяком случае, мы это так видим, посмотрим как это будет. Я считаю, что это будет правильно",- сказал он.
К приоритетным программам, по словам Рапоты, можно отнести космическую индустрию, медицину, генетика, машиностроение, станкостоение.
"Каждый проект защищается в том числе в академии наук, в министерствах, отраслевых ведомствах. Мы считаем что этого недостаточно. Должен быть более широкий круг специалистов, которые определяют эти приоритеты", — подчеркнул Рапота.
В Съезде молодых ученых, который
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К приоритетным программам Союзного государства госсекретарь отнес космическую индустрию, медицину, генетику, машиностроение, станкостроение.
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