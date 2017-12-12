МИНСК, 13 дек — Sputnik. Крупная американская компания Mapbox купила белорусский стартап MapData.

Уже известно, что работающие над развитием проекта специалисты останутся трудиться в Минске.

За последнее время это уже второй случай, когда компания из США обратила внимание на белорусскую IT-индустрию. В этом году Google приобрел белорусскую компанию AIMatter, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта.

"Важно то, что здесь, в Минске, происходит: у вас множество стартапов, будь то игровые компании или картографические сервисы. Это показывает, в каком направлении люди мыслят. Есть проекты с машинным обучением и искусственным интеллектом", — рассказал CEO Mapbox Эрик Гундерсен.

Партнер юридической компании "Алейников и Партнеры", которая содействовала совершению сделки, Дмитрий Матвеев на своей странице в Facebook процитировал слова бизнесмена Юрия Гурского – "Хочешь продать проект, делай его в Беларуси".