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Американская компания Mapbox купила белорусский стартап
13.12.2017 17:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Крупная американская компания Mapbox купила белорусский стартап MapData.
Уже известно, что работающие над развитием проекта специалисты останутся трудиться в Минске.
За последнее время это уже второй случай, когда компания из США обратила внимание на белорусскую IT-индустрию. В этом году Google приобрел белорусскую компанию AIMatter, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта.
"Важно то, что здесь, в Минске, происходит: у вас множество стартапов, будь то игровые компании или картографические сервисы. Это показывает, в каком направлении люди мыслят. Есть проекты с машинным обучением и искусственным интеллектом", — рассказал CEO Mapbox Эрик Гундерсен.
Партнер юридической компании "Алейников и Партнеры", которая содействовала совершению сделки, Дмитрий Матвеев на своей странице в Facebook процитировал слова бизнесмена Юрия Гурского – "Хочешь продать проект, делай его в Беларуси".
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Компания уже владеет популярными сервисами Foursquare, Lonely Planet, Evernote, британским изданием the Financial Times, кабельным каналом The Weather Channel и мессенджером Snapchat.
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