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Samsung представила новые Galaxy A8 и A8+

19.12.2017 23:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung официально анонсировала смартфоны Samsung Galaxy A8 и A8+ следующего поколения - теперь линейка Galaxy A тоже порадует безрамочностью.

Samsung представила новые Galaxy A8 и A8+

Новинки имеют 5,6-дюймовый и 6-дюймовый Super AMOLED-экраны с разрешением 1080 х 2220 пикселей и соотношением сторон 18.5:9. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7885 с графикой Mali-G71. В Galaxy A8 предусмотрено 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, в то время как A8+ получит 4 и 32 ГБ или 6 и 64 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Также есть возможность расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумуляторы обладают ёмкостью 3000 для младшей модели и 3500 мАч для старшей.

Samsung представила новые Galaxy A8 и A8+

Фронтальная камера получила два сенсора 16 и 8 Мп с апертурой f/1.9, а основная будет одинарной с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/1.7. Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев традиционно расположен на задней панели. Поддерживаются две SIM-карты, MST, NFC, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, есть порт USB Type-C. Работа "из коробки" производится под управлением уже устаревшей операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Samsung планирует выпустить Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) в январе 2018 года. Рекомендованные розничные цены для России составят 34 990 рублей за А8 и 37 990 рублей за А8+.

 
 
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Компания Samsung официально анонсировала смартфоны Samsung Galaxy A8 и A8+ следующего поколения - теперь линейка...

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