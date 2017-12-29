Samsung представит новое поколение SoC Exynos 4 января 2018 года, а Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию FCC

Компания Samsung официально сообщила, что собирается представить новую флагманскую однокристальную систему семейства Exynos 4 января 2018 года. Уверенно можно утверждать, что речь идет именно про Exynos 9810 для смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые на днях прошли сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC).





Согласно официальному предварительному анонсу, поступившему от Samsung в ноябре, новый SoC по-прежнему изготавливается по 10-нм техпроцессу. Конфигурация включает шесть ядер Samsung, а также модернизированный графический процессор. Это означает, что графику собственной разработки Exynos 9810 не получит. Вероятно, что в роли GPU выступит модификация Mali-G71. Кроме того, новинка обзаведется гигабитным LTE-модемом с поддержкой агрегации шести несущих.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма, аккумулятор емкостью 3200 мАч для основной модели, а также традиционно по две разные однокристальные системы для каждой из версий в зависимости от региона - Snapdragon 845 и указанная Exynos 9810. Недавние тесты Geekbench показали, что устройства по производительности отстают от основного конкурента в лице Apple iPhone X.