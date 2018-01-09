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Обновление безопасности Windows, призванное исправить критические уязвимости процессоров, выводит из строя системы на базе AMD

09.01.2018 23:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники сообщают, что заплатка, которую компания Microsoft выпустила для решения критических уязвимостей Spectre и Meltdown в ОС Windows, "убивает" некоторые сборки на базе решений от AMD - компьютеры просо-напросто перестают загружать систему.

Обновление безопасности Windows, призванное исправить критические уязвимости процессоров, выводит из строя системы на базе AMD

Сейчас Microsoft признала неожиданные проблемы и приостановила распространение последнего обновления безопасности Windows. Что, впрочем, не мешает ей обвинять во всех бедах предоставленную документацию от AMD. Пострадавшим пользователям рекомендуется ознакомиться с инструкциями на официальном сайте поддержки Microsoft для восстановления работоспособности системы.

Ранее уязвимости Spectre и Meltdown, которые позволяют злоумышленникам в рамках одного устройства, используя одну виртуальную машину, получить доступ к другой, приписывались только процессорам Intel, но чуть позже стало очевидно, что в той или иной степени она затрагивает большинство современных процессоров. Проблема актуальна для Windows, Linux и macOS.

 
 
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