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Обновление безопасности Windows, призванное исправить критические уязвимости процессоров, выводит из строя системы на базе AMD
09.01.2018 23:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Источники сообщают, что заплатка, которую компания Microsoft выпустила для решения критических уязвимостей Spectre и Meltdown в ОС Windows, "убивает" некоторые сборки на базе решений от AMD - компьютеры просо-напросто перестают загружать систему.
Сейчас Microsoft признала неожиданные проблемы и приостановила распространение последнего обновления безопасности Windows. Что, впрочем, не мешает ей обвинять во всех бедах предоставленную документацию от AMD. Пострадавшим пользователям рекомендуется ознакомиться с инструкциями на официальном сайте поддержки Microsoft для восстановления работоспособности системы.
Ранее уязвимости Spectre и Meltdown, которые позволяют злоумышленникам в рамках одного устройства, используя одну виртуальную машину, получить доступ к другой, приписывались только процессорам Intel, но чуть позже стало очевидно, что в той или иной степени она затрагивает большинство современных процессоров. Проблема актуальна для Windows, Linux и macOS.
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Обновление безопасности Windows, призванное исправить критические уязвимости процессоров, выводит из строя системы на базе AMD
Источники сообщают, что заплатка, которую компания Microsoft выпустила для решения критических...
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