В Корее хотят запретить операции с криптовалютами

Южнокорейское правительство хочет запретить операции с криптовалютами. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий проект и планирует предоставить его на рассмотрении национальной ассамблеи.

Местные власти считают, что использование криптовалют способствует уходу от налогов и отмыванию денег. Кроме того, виртуальные монеты несут в себе высокие финансовые риски из-за спекуляций, которые приводят к быстрому изменению их стоимости.





В тоже время в соседнем Китае майнеров вовсе хотят выдворить из страны, поскольку они потребляют слишком много электроэнергии и не приносят никакой пользы государству. Региональным властям уже предписано подавать данные о майнинговых мощностях и мерах, предпринятых для их ликвидации.