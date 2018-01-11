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В Корее хотят запретить операции с криптовалютами

12.01.2018 11:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Южнокорейское правительство хочет запретить операции с криптовалютами. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий проект и планирует предоставить его на рассмотрении национальной ассамблеи.

Местные власти считают, что использование криптовалют способствует уходу от налогов и отмыванию денег. Кроме того, виртуальные монеты несут в себе высокие финансовые риски из-за спекуляций, которые приводят к быстрому изменению их стоимости.

В Корее хотят запретить операции с криптовалютами

В тоже время в соседнем Китае майнеров вовсе хотят выдворить из страны, поскольку они потребляют слишком много электроэнергии и не приносят никакой пользы государству. Региональным властям уже предписано подавать данные о майнинговых мощностях и мерах, предпринятых для их ликвидации.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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