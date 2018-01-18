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LG запатентовала смартфон, складывающийся пополам
19.01.2018 16:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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LG запатентовала все версии сгибаемого устройства. В первой на задней панели есть камера, а когда гаджет сложен, на фронтальной части высвечивается полезная информация (например, время и уведомления).
Напоминаем, что, как и в случае с любыми другими патентами, нельзя наверняка сказать, когда такой смартфон может появиться в продаже (и появится ли когда-нибудь вообще).
Смотрите, какие смартфоны LG популярны сегодня в Беларуси:
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Похоже, что не только Samsung планирует в ближайшее время выпустить сгибающийся мобильный гаджет. Свежий патент LG, обнаруженный в базе Всемирной организации...
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