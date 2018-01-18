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LG запатентовала смартфон, складывающийся пополам

19.01.2018 16:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Похоже, что не только Samsung планирует в ближайшее время выпустить сгибающийся мобильный гаджет. Свежий патент LG, обнаруженный в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности, говорит, что корейская компания планирует выпустить смартфон, сгибающийся пополам.

LG запатентовала все версии сгибаемого устройства. В первой на задней панели есть камера, а когда гаджет сложен, на фронтальной части высвечивается полезная информация (например, время и уведомления).

LG запатентовала смартфон, складывающийся пополамLG запатентовала смартфон, складывающийся пополам
Второй дизайн похож на первый, кроме того, что в сложенном состоянии часть корпуса остается незакрытой, и на ней также могут показываться полезные сообщения.

LG запатентовала смартфон, складывающийся пополам
LG запатентовала смартфон, складывающийся пополам

Напоминаем, что, как и в случае с любыми другими патентами, нельзя наверняка сказать, когда такой смартфон может появиться в продаже (и появится ли когда-нибудь вообще).

Смотрите, какие смартфоны LG популярны сегодня в Беларуси:

 
 
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Похоже, что не только Samsung планирует в ближайшее время выпустить сгибающийся мобильный гаджет. Свежий патент LG, обнаруженный в базе Всемирной организации...

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