LG запатентовала смартфон, складывающийся пополам

Похоже, что не только Samsung планирует в ближайшее время выпустить сгибающийся мобильный гаджет. Свежий патент LG, обнаруженный в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности, говорит , что корейская компания планирует выпустить смартфон, сгибающийся пополам.

LG запатентовала все версии сгибаемого устройства. В первой на задней панели есть камера, а когда гаджет сложен, на фронтальной части высвечивается полезная информация (например, время и уведомления).



Второй дизайн похож на первый, кроме того, что в сложенном состоянии часть корпуса остается незакрытой, и на ней также могут показываться полезные сообщения.





Напоминаем, что, как и в случае с любыми другими патентами, нельзя наверняка сказать, когда такой смартфон может появиться в продаже (и появится ли когда-нибудь вообще).

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