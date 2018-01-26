Тормозные диски: заменять или протачивать?

Довольно часто автовладельцы сталкиваются с распространенной проблемой: их начинают подводить тормозные диски. Здесь следует заметить, что такой тип расходников имеет достаточно большую цену. Как правило, их хватает на пару наборов колодок. Однако, условия, отличающиеся от стандартных, вносят изменения в заданный порядок. Резкий температурный перепад или интенсивное торможение нередко приводят к тому, что диски утрачивают первоначальную функциональность. Если вы заметили такой неблагоприятный признак, как вибрации на руле и тормозной педали, тогда вам следует предпринять соответствующие меры.

Если у вас есть знакомые токари, то проблему можно решить довольно быстро. Как правило, они имеют в своем распоряжении специальные станки, при помощи которых можно делать проточку. Если раньше эта работа проводилась на кустарном уровне во многих автомастерских, активно приобретавших соответствующее оборудование, сейчас большая часть мастеров применяет прогрессивное оборудование, а потому процесс стал протекать по цивильному руслу. Хотелось бы отметить, что процесс проточки требует относительно небольших затрат, если говорить о финансах владельца автомобиля. Иногда эта процедура обходится в несколько раз дешевле, если проводить сравнение с ценой на новый комплект дисков.

Следует отметить, что существует два вида оборудования для проточки. Более дорогие модели представляют собой единый узел, поэтому способны обеспечить высокую точность выполнения работы. Такой вид устройства объединяют со ступицей переходником. Более простые станки, отличающиеся дешевой ценой, имеют автономный узел, снабженный резцами. Мастеру, использующему такую технику, приходится больше времени затрачивать на процесс установки, так как резцы ставятся на скобку тормозной поддержки. Однако, принцип действия одинаков в обоих случаях: устройство самостоятельно двигает ступицу, когда двигатель машины не активирован, а коробка пребывает в нейтральном состоянии. Резцы перемещаются по дисковым поверхностям, причем, всего за один проход они способны снять небольшой слой металла, невидимый человеческому глазу.

Чтобы в дальнейшем как можно реже сталкиваться с подобными проблемами, рекомендуется выбирать расходные элементы, которые выпускает проверенная фирма. Например, тормозные диски ДБА отличаются достойным качеством. Кроме того, водители хвалят их за высокую степень надежности.