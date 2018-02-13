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Wi-Fi в минском метро запустят уже в этом году
14.02.2018 11:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях Минского метрополитена уже в 2018 году. Совместный с Минским метрополитеном пилотный проект готовит ООО «Деловая сеть». Уже проведены оценочные работы и технические замеры, сообщили в компании.
«На данный момент речь идет о появлении публичного Wi-Fi на станциях „Октябрьская“ и „Купаловская“, включая тоннель-переход между этими станциями. Реализация пилотного проекта уже согласована с Минским метрополитеном и Мингорисполкомом», — сообщил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.
При успешной реализации пилотного проекта планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.
МТС, velcom и life :) работают над тем, чтобы в перегонах метро работала связь 3G. Это совместный проект трех операторов, за каждым закреплен определенный участок. Первый такой участок между станциями «Малиновка» и «Петровщина»
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Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях Минского метрополитена уже в 2018 году. Совместный с Минским метрополитеном пилотный проект готовит...
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