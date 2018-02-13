ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wi-Fi в минском метро запустят уже в этом году

14.02.2018 11:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях Минского метрополитена уже в 2018 году. Совместный с Минским метрополитеном пилотный проект готовит ООО «Деловая сеть». Уже проведены оценочные работы и технические замеры, сообщили в компании.

Wi-Fi в минском метро запустят уже в этом году
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На данный момент речь идет о появлении публичного Wi-Fi на станциях „Октябрьская“ и „Купаловская“, включая тоннель-переход между этими станциями. Реализация пилотного проекта уже согласована с Минским метрополитеном и Мингорисполкомом», — сообщил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

При успешной реализации пилотного проекта планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.

МТС, velcom и life :) работают над тем, чтобы в перегонах метро работала связь 3G. Это совместный проект трех операторов, за каждым закреплен определенный участок. Первый такой участок между станциями «Малиновка» и «Петровщина» появился еще в июне 2016 года. Однако в остальных перегонах по-прежнему нет устойчивой связи. Работы все еще не закончены, конкретных сроков ни один оператор не называет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях Минского метрополитена уже в 2018 году. Совместный с Минским метрополитеном пилотный проект готовит...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России сломался новейший фрегат проекта 22350
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика