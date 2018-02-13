Wi-Fi в минском метро запустят уже в этом году

Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях Минского метрополитена уже в 2018 году. Совместный с Минским метрополитеном пилотный проект готовит ООО «Деловая сеть». Уже проведены оценочные работы и технические замеры, сообщили в компании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На данный момент речь идет о появлении публичного Wi-Fi на станциях „Октябрьская“ и „Купаловская“, включая тоннель-переход между этими станциями. Реализация пилотного проекта уже согласована с Минским метрополитеном и Мингорисполкомом», — сообщил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

При успешной реализации пилотного проекта планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.

МТС, velcom и life :) работают над тем, чтобы в перегонах метро работала связь 3G. Это совместный проект трех операторов, за каждым закреплен определенный участок. Первый такой участок между станциями «Малиновка» и «Петровщина» появился еще в июне 2016 года. Однако в остальных перегонах по-прежнему нет устойчивой связи. Работы все еще не закончены, конкретных сроков ни один оператор не называет .