Доступ к 4G в 2019 году получит около 76% населения Беларуси

Расширение покрытия территории Беларуси сетями LTE в 2019 году обеспечит доступом к 4G около 76% населения. Об этом рассказал министр связи и информатизации Сергей Попков, передает БЕЛТА .

Министр пояснил, что технология LTE придет в населенные пункты с численностью от 50 тыс. человек до конца текущего года, а в период 2018-2019 планируется установить еще порядка 630 базовых станций, что и позволит объединить под единой высокоскоростной сетью более 76% населения Беларуси. На данный момент этот показатель достигает лишь 68,5%.

Отмечается, что операторы МТС и life сегодня уже развивают услуги на базе сетей четвертого поколения, а velcom находится в стадии решения данного вопроса. Сергей Попков напомнил, что в стране создан инфраструктурный оператор "Белорусские облачные технологии" (beCloud), который на равных условиях предоставляет операторам доступ к инфраструктуре.