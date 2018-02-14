﻿ Доступ к 4G в 2019 году получит около 76% населения Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступ к 4G в 2019 году получит около 76% населения Беларуси

14.02.2018 19:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
Доступ к 4G в 2019 году получит около 76% населения Беларуси

Расширение покрытия территории Беларуси сетями LTE в 2019 году обеспечит доступом к 4G около 76% населения. Об этом рассказал министр связи и информатизации Сергей Попков, передает БЕЛТА.

Министр пояснил, что технология LTE придет в населенные пункты с численностью от 50 тыс. человек до конца текущего года, а в период 2018-2019 планируется установить еще порядка 630 базовых станций, что и позволит объединить под единой высокоскоростной сетью более 76% населения Беларуси. На данный момент этот показатель достигает лишь 68,5%.

Отмечается, что операторы МТС и life сегодня уже развивают услуги на базе сетей четвертого поколения, а velcom находится в стадии решения данного вопроса. Сергей Попков напомнил, что в стране создан инфраструктурный оператор "Белорусские облачные технологии" (beCloud), который на равных условиях предоставляет операторам доступ к инфраструктуре.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расширение покрытия территории Беларуси сетями LTE в 2019 году обеспечит доступом к 4G...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На станциях минского метро до конца года появится Wi-Fi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика